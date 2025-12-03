Австрийският бизнесмен Бернд Бергмайер — бивш съсобственик на портала за възрастни Pornhub, се е обърнал към Министерството на финансите на САЩ с искане да му бъде разрешено да преговаря за придобиването на попадналите под санкции чуждестранни активи активи на "Лукойл", съобщават The Moscow Times и "Ройтерс".
"Очевидно е, че Lukoil International GmbH е отлична инвестиция и всеки би се радвал да получи възможност да притежава тези активи", каза самият Бергмайер пред агенцията. Той добави, че "не коментира потенциални сделки".
Американска компания иска да купи дела на руската "Лукойл" в най-голямото петролно находище на Ирак
Руската компания е принудена да продава задграничните си активи заради санкциите на САЩ
Чрез адвоката си Бергмайeр е отказал да уточни кои активи го интересуват, дали е водил преговори с "Лукойл" или действа като част от някакъв инвестиционен консорциум.
През 90-те години Бергмайер е работил като инвестиционен банкер в Goldman Sachs, а по-късно се е занимавал с частни инвестиции.
До 2023 г. той е бил основен собственик на MindGeek — компанията, която управлява сайтовете Pornhub, RedTube и YouPorn.
Сред активите на руския гигант е рафинерията в Бургас, която е с особен управител, назначен от правителството с цел паричните потоци да не стигат до Русия. Румен Спецов има и правото да продаде активите на копанията.