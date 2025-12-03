Австрийският бизнесмен Бернд Бергмайер — бивш съсобственик на портала за възрастни Pornhub, се е обърнал към Министерството на финансите на САЩ с искане да му бъде разрешено да преговаря за придобиването на попадналите под санкции чуждестранни активи активи на "Лукойл", съобщават The Moscow Times и "Ройтерс".

"Очевидно е, че Lukoil International GmbH е отлична инвестиция и всеки би се радвал да получи възможност да притежава тези активи", каза самият Бергмайер пред агенцията. Той добави, че "не коментира потенциални сделки".

Чрез адвоката си Бергмайeр е отказал да уточни кои активи го интересуват, дали е водил преговори с "Лукойл" или действа като част от някакъв инвестиционен консорциум.

През 90-те години Бергмайер е работил като инвестиционен банкер в Goldman Sachs, а по-късно се е занимавал с частни инвестиции.

До 2023 г. той е бил основен собственик на MindGeek — компанията, която управлява сайтовете Pornhub, RedTube и YouPorn.

Сред активите на руския гигант е рафинерията в Бургас, която е с особен управител, назначен от правителството с цел паричните потоци да не стигат до Русия. Румен Спецов има и правото да продаде активите на копанията.