Националният превозвач "България Еър" обяви нова дестинация за 2026 г. - Порто.

На 9 април стартира изцяло новата линия в полетната мрежа на "България Еър" с директни полети от София до Порто и обратно.

Полетите ще се изпълняват два пъти седмично - всеки четвъртък и неделя през летния сезон (април - октомври).

Най-ниската цена ще бъде 139 евро за еднопосочен полет в икономична класа. Тарифата предлага безплатен check-in, 10 кг ръчен багаж и допълнителна лична вещ (дамска чанта или лаптоп), както и комплименти на борда - безплатен кетъринг с топли и студени напитки, сандвич, кафе и шоколадче.

Порто е град с много лица, които комбинират в себе си забележително културно наследство, специфична архитектура и красиви места за снимки. Считан е за емблема на Португалия.

Дестинацията е подходяща както за кратка градска почивка в края на работната седмица, така и за по-дълъг престой с по-разнообразна програма, потапяща ви в португалската култура, посочват от авиокомпанията.