Българската авиокомпания Gullivair стартира директни полети от София до остров Пукет, Тайланд. Линията ще бъде открита на 18 декември 2025 г., съобщи пред TravelNews собственикът и управител на превозвача Янко Иванов.

Полетите ще се изпълняват всяка неделя до края на февруари 2026 г., като резервации вече могат да се правят директно през сайта на авиокомпанията. Цените започват от 1474 лева в посока, като в тях са включени ръчен и чекиран багаж.

Полетът ще се осъществява с Airbus A330-200 и ще трае около 9 часа и 40 минути, без междинно кацане за зареждане. Gullivair извършва чартърни полети до Пукет от 2022 г. насам.

Наскоро стана ясно, че компанията планира да започне и трансатлантически полети от София до Ню Йорк и Чикаго от април 2026-а, след като е подала искания за разрешения за кацане.

Остров Пукет и Тайланд като цяло остават една от най-предпочитаните зимни екзотични дестинации сред българските туристи. През изминалия сезон страната е била посетена от над 70 000 българи, коментира Виктор Меламед, почетен консул на кралството у нас.

По негови думи, през 2024 г. над 50 000 български туристи са посетили страната.

"Интересът към Тайланд отново е огромен", каза Меламед, затова той отново призова да се открие посолство в Банкок. В момента за Тайланд отговаря посолството на България във Виетнам, което, по думите му, няма необходимия капацитет да обслужва държавите от Югоизточна Азия.