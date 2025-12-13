Все повече хора в световен мащаб припознават екологията като своя кауза. Възобновяемите източници на енергия се превърнаха не само в цел за по-устойчиво потребление, но и в проспериращ бизнес. Днес концепцията за загубата на топлина обаче достига нови висоти, след като на пазара в САЩ излезе уред за отопление, който използва разходената енергията за криптодобив. Според брокерската фирма за дигитални активи K33 топлината, която се генерира всяка година от тази дейност, е над 100 TWh - достатъчно да стопли цяла Финландия.

Heatbit Trio

През февруари месец американската компания обяви първия хибриден уред, който копае биткойни и използва количеството отделена енергия за затопляне на пространството, като едновременно с това и пречиства въздуха. По дизайна му работят ракетни инженери, дизайнери и криптоексперти, а основното му производство е в Корея.

Уредът се състои от процесор, върху който е разположена нагревателна бобина. Той използва 400 вата електроенергия за захранване на компютъра, като генерира приблизително същото количество топлина, разказва New York Times. Може да се настрои и на по-висока мощност - 1400 вата, което остава в диапазона на стандартните отоплителни уреди.

Heatbit се свързва с помощта на Wi-Fi с мрежа от криптодобивни платформи, които заедно се опитват да решат едно уравнение.

"Който стигне до това решение най-бързо, получава възможността да добави следващия "блок" към блокчейна. За да се стимулират хората да правят всичко това, се освобождава малко количество биткойн и се дава на миньорите като награда", обясни пред изданието софтуерният инженер Моли Уайт.

Именно така собствениците на устройството печелят криптовалута.

Източник: iStock

На този етап компанията предлага два модела, като в сайта има специален калкулатор, който да помогне при избора на продукт, като взима предвид цената на биткойна и продължителността на отоплителния сезон. Цената им започва от 1000 и достига до 1700 долара.

Създателите на уреда са се вдъхновили от спа център в Ню Йорк, който затопля басейните си с помощта на системите за копаене на биткойн, както и от компания в сектора, която осигурява топлина за цяла общност във Финландия. Някои хора използват личните си сървъри, като ги поставят на тавана и насочват топлината през вентилацията.

Източник: Heatbit Trio

Според някои специалисти устройството не е достатъчно рентабилно, защото технологията е скъпа, а разходите - големи. Едновременно с това, "животът" му не е достатъчно дълъг, за да може да възвърне инвестицията, а с времето енергията, която е нужна за изкопаването на криптовалутата, се увеличава.

Ще реши ли проблемът

Според експертите тези устройства като цяло може да не намалят разходите за отопление на потребителите, но могат да предотвратят загубите на енергия, като комбинират две задачи. Така клиентите плащат същата сума, но едновременно с това могат и да печелят криптовалута. Предимство е, че уредът може да използва енергия, която е генерирана по екологичен начин.

Източник: iStock

Други смятат, че стойността на тази валута няма да е особено голяма, а системите ще са тромави, защото не са приспособени за битови уреди.

Стратегическото разположение на изчислителните центрове и отопляемата площ също са от голямо значение. Ако се изградят в индустриални паркове или жилищни комплекси, топлината може да бъде насочена към общите пространства.

Според Дерек Мор - доцент в Училището по бизнес "Саймън", обикновеният компютър не е достатъчно ефективен, за да осигури реална печалба, а бизнесът се възползва от ограничените познания на гражданите по темата. "Докато добивът на биткойни у ​​дома - и в мрежи от домашни компютри - беше нещо, което имаше малък успех преди 10 години, вече не е."

От друга страна, собственикът на компанията Softwarm, която работи в сектора - Кейд Питърсън, споделя, че техни клиенти вече тестват новата технология.

Източник: iStock

"Традиционните отоплителни уреди консумираха енергия без никаква възвръщаемост. Те инсталираха копачи на биткойни и това генерира повече пари в биткойни, отколкото струва експлоатацията им", коментира Питърсън пред CNBC за работата на местна автомивка.

Макар на този етап голяма част от експертите да смятат, че отоплителните уреди, използващи енергията от добиването на криптовалути, да не са особено ефективни, концепцията има както икономически, така и екологичен потенциал и трябва да се проучи по-задълбочено.