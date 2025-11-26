България ще може да се похвали не с един, а с цели два завода за асемблиране на автомобили от китайски производители още през 2026-а, разкри арх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор на Аутомотив клъстер България. Тази перспектива беше представена по време на бизнес форум "България - Китай: сътрудничество в автомобилния сектор", организиран от Българската търговско-промишлена палата съвместно с Посолството на Китайската народна република.

По-рано през този месец стана ясно, че GWM (Great Wall) се готвят да сглобяват електромобили от бранда Ora в Баховица, откъдето и тръгна китайската автомобилна инициатива на Стария континент преди 13 години. Очаква се заводът да възобнови асемблирането на коли в средата на следващата година. Това потвърди и Антон Дончев, член на Управителния съвет и международен директор на "Българска автомобилна индустрия" ЕАД.

Изпълнителният директор на Аутомотив клъстер България заяви, че страната има потенциал да стане домакин на реално производство и асемблиране на автомобили.

"Има потенциал да се направи нещо съвсем ново и много по-модерно", разкри той пред Money.bg, като уточни, че конкретни срокове за нов проект не могат да се посочат, тъй като това зависи от редица фактори.

Станиславов допълни, че китайските производители отдавна следват целенасочена стратегия за електрификация на автомобилната индустрия, която се оказала "абсолютно правилна".

"Те са най-големите производители на батерии, а това им дава ценово предимство от около 20-30%, тъй като именно батерията е най-скъпият компонент в европейските електромобили. А почти всички европейски производители купуват батериите си от Китай", обясни още той.

Станиславов отбеляза, че докато повечето производители заложиха на химията NMC, китайската компания BYD избра LFP (железо-фосфатна батерия), която първоначално изглеждала по-малко перспективна. "Те успяха да развият технологията така, че тя да бъде равностойна на другите, но едновременно с това по-евтина и по-безопасна. В резултат BYD се превърна в най-големия производител на електромобили в света, а Европа се обръща към този тип батерии с голямо закъснение - 7-10 години, в момент когато 100% от тях се произвеждат в Китай", подчерта той.

Заместник-председателят на Асоциацията на китайските търговци на автомобили Лиу Венжи акцентира върху стратегическото партньорство между България и Китай. "България е важен свързващ център в Евразия и нашата цел е да изградим мост за по-дълбоко индустриално и пазарно сътрудничество", заяви тя. Лиу Венжи отбеляза 10-ата годишнина на страната в инициативата "Един пояс, един път" и новия етап на двустранното партньорство.

"Нашата индустрия е отворена за сътрудничество и споделяне на възможности. Искаме да изградим с България индустриален клъстер, да разширим пазарното присъствие на висококачествени автомобили и да развием стандарти и услуги, които ще повишат международната конкурентоспособност на двустранното сътрудничество в сектора", заяви още тя.

Арх. Станиславов акцентира върху бързото развитие на сектора и подчерта, че страната вече разполага с добре развита екосистема от доставчици и инженери, способна да поддържа цялостното производство и асемблиране на автомобили. "Ако трябва да запомните едно нещо от моята презентация днес, това е, че автомобилната индустрия е най-бързо развилата се индустрия в България през последното десетилетие. Няма кола в Европа, в която да няма части, произведени у нас", коментира той.

По думите му, секторът генерира между 10 и 11% от БВП на страната, с над 85 000 заети и оборот над 11 милиарда евро. България е дом на повече от 380 компании и 38 R&D центъра, които развиват иновации в електромобилите, софтуера и компонентите за автомобилната индустрия.

Арх. Станиславов даде примери за ключови международни и местни компании, включително Visteon, Bosch, Sensata, Nidec и Melexis, които реализират иновации за световния пазар.

Форумът беше открит с приветствия от председателя на БТПП Цветан Симеонов, заместник-министъра на икономиката и индустрията Дончо Барбалов и Н.Пр. г-жа Дай Цинли, посланик на Китайската народна република в София, които подчертаха значението на двустранното сътрудничество и потенциала на България като партньор за китайската автомобилна индустрия.

Събитието събра представители на водещи компании, институции и експерти от двете страни.