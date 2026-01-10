Днес Бил Гейтс е един от най-известните и богати хора в света. Преди да основе Microsoft и да спечели милиарди долари обаче, той е бил момче, което е преследвало любопитството си относно компютрите и програмирането.

Половин век по-късно, дъщеря му Фийби Гейтс решава да опита да повтори успеха на баща си.

Phia

През лятото на 2024 година 21-годишната дъщеря на милиардера завърши Станфордския университет със специалност биология. Освен това тя работи за различни каузи, свързани с женското здраве, климатичните промени и подкрепата на жени в бизнес средата.

Именно възпитаването и подпомагането на по-интелигентно и устойчиво потребление са основните цели на създателите на компанията.

Източник: GettyImages

Под формата на разширение за браузър и приложение, Phia сравнява обявите на продуктите в десетки хиляди онлайн сайтове, като помага на потребителя да намери най-изгодната цена. Изненадващо е, че софтуерът предлага и стоки, които са втора употреба, като по този начин насърчава отговорното потребление и рециклирането.

Освен че открива най-изгодния търговец на желаната от потребителите стока, Phia притежава функцията "Трябва ли да купя това", която оценява дали купувачът плаща над необходимото, като използва данни за продукта, история на пазара и обяви за препродажба, пише Yahoo Finance.

Финансиране

Въпреки че баща ѝ е милиардер, Фийби не стартира компанията си с негови средства. Причината обаче не е в липсата на доверие и подкрепа от негова страна.

Всъщност идеята за Phia се появява благодарение на курс в университета, който подтиква студентите да изследват практически приложения на генеративния изкуствен интелект. Тя и съквартирантката ѝ - София Киани, бързо се обединяват около идеята и започват работа, разказва Гейтс пред Elle.

Източник: GettyImages

Грант от 250 хиляди долара от програма за социално предприемачество на Станфордския университет и 100 хиляди долара от Soma Capital им помагат да продължат проекта на пълен работен ден. Други 500 хиляди долара идват от така наречените "ангелски инвестиции", които помагат на стартиращи компании да наберат достатъчно начален капитал.

Сред основните инвеститори са предприемачът и риалити звезда Крис Дженър, продуцентката Дезире Грубер, медийният директор Джоан Брадфорд, основателката на Spanx Сара Блейкли, както и други известни лица като Хейли Бийбър и Шерил Сандбърг.

Пред Business Insider Бил Гейтс споделя, че дъщеря му не го е търсила за финансова помощ, което го прави спокоен, че няма да се налага да упражнява надзорна роля в компанията ѝ. Именно майка ѝ - Мелинда Гейтс - я е насърчила да намери сама началния си капитал, за да придобие опит. Въпреки липсата на финансова подкрепа от тяхна страна, момичето търси съвети от родителите си, свързани с управлението на персонала.

Предизвикателства

Конкуренцията в сектора за приложения за сравняване на цени е значителна. За разлика от инструменти като Honey, Rakuten и Capital One Shopping обаче, Phia се фокусира върху един сегмент продукти - мода, а основната ѝ целева аудитория е поколението Z.

През ноември Fortune обвини компанията в прекомерно събиране на лична информация на базата на наблюдения на експерти по киберсигурност.

Източник: Phia

"Открих, че URL адресът на всеки посетен от мен раздел се регистрира, което беше червен флаг. Технически това означаваше, че цялата ми история на сърфиране може да бъде реконструирана само от тези данни", обяснява Маахир Шарма - бивш софтуерен инженер на Meta.

След като Шарма се свързва с Phia, за да съобщи за проблема, компанията премахва функцията, която събира HTML страниците на потребителите, но не разкрива потенциалното нарушение на поверителността на потребителите, нито обяснява какво се е случило със събраните до този момент данни, пише изданието.

"Всички версии на Phia, настоящи и предишни, извършваха регистриране по обобщен и анонимен начин с цел идентифициране и откриване на нови уебсайтове за търговия на дребно... В момента се регистрират само URL адреси. Phia никога в миналото или в момента не е съхранявала тези данни", гласи отговорът на компанията.

Източник: Phia

Въпреки това, днес Phia е оценена на 180 милиона долара. Към началото на декември, осем месеца след пускането си, приложението е отбелязало над 750 хиляди изтегляния, а списание TIME го включва в класацията си "Най-добрите изобретения на 2025 г."

Междувременно, Фийби Гейтс и София Киани имат свой подкаст - "Burnouts", който е насочен към пътя на жените в бизнеса, като гостите му са успели примери, включително част от първоначалните инвеститори.