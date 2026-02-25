Одисеята по закупуването на гиганта Warner Bros продължава. Една от най-големите медийни сделки в историята, със значително влияние върху телевизията и киното, все пак може би е на финалната права. Paramount Skydance предложи още повече пари за Warner Bros Discovery (WBD), което допълнително оказва натиск върху компанията да приеме оферта, която досега е отхвърляла, съобщава Sky News.

Развлекателният конгломерат, стоящ зад филмовата продуцентска компания Paramount Pictures и телевизионната мрежа CBS, обяви ревизирана, най-добра и окончателна оферта от 31 долара за акция на WBD и допълнителни такси - подобрение спрямо първоначалната оферта от 30 долара.

Подобна оферта за дял накара WBD да заяви, че може да победи съществуващата оферта на Netflix, което разпали борбата за контрол над WBD, сред чиито марки са създателите на комикси DC Studios, телевизионната мрежа HBO и новинарският канал CNN. В изявление на WBD се казва, че увеличената оферта на Paramount Skydance "разумно може да се очаква да доведе до по-добро предложение от компанията".

Извън играта ли е Netflix?

Стрийминг гигантът Netflix се конкурира за придобиване на филмовата и телевизионна продукция, както и на стрийминг компонентите на WBD. Въпреки че Netflix постоянно е предпочитаният оферент и е подписал споразумение с WBD, той увеличи офертата си до 27,75 долара (20,63 британски лири) в брой за акция на WBD. Конкуренцията обаче е за малко по-различни неща.

Paramount Skydance иска да придобие целия WBD, а не само отделно производство и стрийминг. Най-добрата и окончателна оферта от Paramount Skydance идва в края на едноседмичното удължаване, предоставено от борда на WBD, с разрешението на Netflix. Netflix вече има четири дни, за да представи преработено предложение или да се откаже от опита си да придобие част от WBD.

Paramount Skydance, ръководена от сина на милиардера и поддръжник на Тръмп Лари Елисън, предприе опит за враждебно поглъщане, засилило се през последните седмици от правни заплахи.

Компанията, която купи компанията, се обърна директно към акционерите на WBD и впоследствие обяви започването на правни действия, за да принуди WBD да публикува финансови данни. Компанията също така заплаши да номинира директори на годишното събрание на WBD в опит да получи одобрение от борда за поглъщането.

Защо всичко това е важно?

Сливането на WBD с Paramount Skydance или Netflix би било една от най-големите медийни сделки в историята, със значително въздействие върху телевизията, киното и евентуалното бъдеще на киното. Netflix изрази скептицизъм относно бъдещето на кината, тъй като филмите, които продуцира, са склонни да се пускат директно за стрийминг, без да се прожектира в киносалоните. Увеличеното участие на компанията във филмови продуцентски компании може да означава по-малко или по-краткотрайни прожекции в киносалоните.

Ако Paramount Skydance успее в опита си за придобиване, тя ще притежава CNN, както и CBS News, което ще предизвика опасения относно концентрирането на новинарските услуги в рамките на малък брой компании.