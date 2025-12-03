Netflix води напреднали разговори за придобиване на студиата и стрийминг бизнеса на Warner Bros Discovery, като компанията представя сделката като полза за потребителите. По информация на двама запознати източници, цитирани от Reuters, Netflix твърди, че обединяването на услугата му с HBO Max ще позволи по-ниска крайна цена чрез общ абонамент - нещо, което двете платформи в момента не предлагат.
Според хора, запознати с дискусиите, Netflix използва този аргумент, за да адресира очакваните регулаторни опасения: че сливането на водеща стрийминг услуга с основен конкурент може да ограничи избора и да повиши цените. Компанията настоява, че ефектът би бил обратен - по-достъпни пакети и по-широка библиотека за зрителите.
Warner Bros Discovery разглежда продажба на част или на целия си бизнес, включително филмовите и телевизионните студиа, кабелните канали HBO и CNN, както и услугата HBO Max. Reuters вече съобщи, че Netflix е подал оферта за студиата и стрийминг подразделението.
Други потенциални купувачи - Paramount Skydance и Comcast - също биха използвали HBO Max, за да подсилят собствените си платформи. Анализаторите посочват, че подобни комбинации биха променили пазарната карта: HBO Max, например, би издигнал Paramount+ или Peacock до по-конкурентно ниво спрямо Netflix и Disney+.
Netflix не коментира информацията, докато Warner Bros Discovery отказва изявления. Според запознатите, ако придобиването се реализира, Netflix ще разшири значително каталога си - от пълната библиотека на HBO до архива на Warner Bros и франчайзите на DC Comics. Въпреки това ефектът върху пазарния дял може да е ограничен, тъй като повечето клиенти на HBO Max така или иначе имат абонамент и за Netflix.
Анализатори от Bank of America отбелязват, че Netflix остава лидер по брой абонати, но изостава от големите медийни групи по наследени каталози и възможности за допълнителна комерсиализация - от тематични паркове и сценични продукции до игри и търговски стоки.
Сделката обаче не е без предизвикателства. Netflix е подложен на критики - от Пентагона заради съдържание, както и от републикански законодатели, които предупреждават, че придобиването може да даде прекалено голяма власт на компанията и да ограничи избора на аудиторията. Междувременно YouTube, собственост на Alphabet (Google), остава най-гледаната стрийминг платформа в САЩ.
В щатите HBO Max е на цена от 10,99 долара на месец, а Netflix е 7,99 долара. За нашия пазар първата стрийминг платформа струва 7,99 евро, а втората - 4,99 евро.