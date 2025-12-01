Източник: Елаците-Мед

"Елаците-Мед" отбелязва половинвековен юбилей през 2025-а. Въпреки първоначалния "живот" на рудника до 2006 година, концесията е удължена до 2031-ва.

Сега дружеството работи активно да осигури още едно нейно продължение, с което да гарантира над 2000 работни места в региона на Етрополе и Средногорието.

Какви предизвикателства среща компанията в ежедневните си усилия да прилага най-добрите екологични европейски практики, какви са постигнатите резултати в рекултивацията, както и как вижда дружеството ролята си в устойчивото бъдеще на сектора, разговаряме с инж. Александър Григоров, директор "Околна среда и води", "Елаците-Мед".

Тази година "Елаците-Мед" отбелязва своя 50-годишен юбилей. Рудникът край Етрополе отдавна надхвърли първоначалните срокове за неговата експлоатация. Как устойчивото управление и екологичните практики допринесоха за този дълъг живот?

2025 г. е специална година за нас - честваме половин век развитие, иновации и постижения във всички сфери на дейност - инженерно-технически, екологични и социални.

Под ръководството на проф. д-р инж. Цоло Вутов животът на рудник "Елаците" бе удължен с още 25 години спрямо първоначалния проект, който предвиждаше край на експлоатацията още през 2006 г.

За 25-те години в рамките на Група ГЕОТЕХМИН компанията направи ключови инвестиции в иновативни технологии, които позволиха преработването на руди с все по-ниско съдържание на мед.

Настоящата концесия за добив на медно-порфирни златосъдържащи руди е до 2031 г., но активно работим за по-дългосрочно бъдеще на минния комплекс. Това означава сигурни работни места за над 2000 души от Етрополе и Средногорието и значителен принос към местната и националната икономика.

Минната индустрия е в процес на трансформация към по-устойчив модел. Как "Елаците-Мед" адаптира своята дейност към тези тенденции и към изискванията за по-екологично управление?

Устойчивото развитие представлява баланс между икономическата ефективност, грижата за опазване и възстановяване на околната среда и социалната отговорност.

Удължаването на експлоатацията на находището изисква непрекъснат контрол върху всички компоненти на околната среда и вземане на решения на база реални данни.

Най-сериозното предизвикателство е управлението на водите.

Следим световните технологии за пречистване на отпадъчни води и постоянно инвестираме в модерни съоръжения. Проучваме най-ефективните световни тенденции за пречистване на отпадъчни води и инвестираме в иновативни пречиствателни съоръжения.

Елаците-Мед е изградило 4 пречиствателни станции, 3 от които на територията на Рудодобивен комплекс, там където се осъществява добивът на рудите.

Последното пречиствателно съоръжение по технология на EnviroChemie, Германия, е от модулен тип, с първоначален капацитет от 100 l/s замърсени води, с възможност за надграждане до 250 l/s в зависимост от нуждите за пречистване.

Рекултивацията е ключова част от устойчивото минно дело. Какви резултати постигнахте до момента?

Да, действително рекултивационните дейности са част от устойчивото развитие.

Пристъпваме към рекултивацията на нарушените терени изпреварващо, веднага след като спрем да извършваме дейности върху тях, а не в края на експлоатация на находището.

Започнахме с рекултивация на площи от изведеното от експлоатация съоръжение за съхранение на отпадъка от разкриването на рудата (т. нар. източно насипище) на рудник "Елаците" през 2011 г., като до момента от него са рекултивирани приблизително 306 декара, половината от неговата площ.

От 2016 г. рекултивираме и освободени от дейност терени от хвостохранилище "Бенковски 2", съоръжението, в което се депонира минният отпадък от обогатяване на рудите, като до настоящия момент са рекултивирани приблизително 950 декара.

Дейностите се извършват с експертизата на Лесотехническия университет - гр. София и местните държавни горски стопанства - Етрополе и Пирдоп. Възстановените площи се връщат в състояние, максимално близко до това преди началото на минните дейности.

Какви мерки предприема компанията за оптимизация на енергийното и водното потребление, както и за намаляване на въглеродния отпечатък на производството?

Дружеството активно работи и в тази насока.

За оптимизация на енергийното потребление и намаляване разхода на транспортни горива, дружеството използва електрически багери, както и оптимизира транспортни разстояния при превоза на добитата руда. Като пример за последното, може да се посочи изграденият корпус за едро трошене на рудата, който е разположен в чашата на рудника.

Изградили сме една фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с капацитет 1 MWp.

Работим по проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 45 MWp.

По отношение на водното потребление - Използваме затворен цикъл на водопотребление. След обработка водите от обогатяването се връщат обратно в производството. Възстановяването и повторното използване на водите създава възможност за устойчиво развитие с ниско въздействие на минната индустрия върху компонентите на околната среда.

Какъв е общият размер на реализираните инвестиции в последните години в посока модернизация и екологична устойчивост?

Икономическото въздействие е над 1,5+ млрд. лв. за инвестиции и над 110 млн. лв. данъци и осигуровки на годишна база. Елаците-Мед поддържа и най-високи международни стандарти - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018 за системи за управление на качеството, управление на околната среда, управление на здравето и безопасността при работа, както и управление на енергията.

Енергоспестяващите мерки доведоха до над 117 000 тона спестени CO₂ и повече от 353 000 MWh спестена електроенергия за 25 години, като част от Група ГЕОТЕХМИН.

Какви са следващите стъпки в политиката на компанията по отношение на опазването на околната среда и управлението на природните ресурси?

Политиката на компанията по отношение на околната среда следва тази на ЕС и е свързана с прилагането на най-добрите практики и подходи при опазване и възстановяване на околната среда.

Работим за още по-ефективно оползотворяване на руди с ниско съдържание на мед, което ще доведе и до по-малки количества минен отпадък.

Как виждате ролята на "Елаците-Мед" в контекста на Пакта за чиста индустрия?

Като минна компания с дългогодишен опит, ние подкрепяме целите на Пакта чрез конкретни действия - инвестиции във възобновяеми енергийни източници, въвеждане на енергоспестяващи технологии и оптимизация на производствените процеси.

Това се постига чрез прилагане на модела на кръговата икономика, преминаване към чисти енергийни източници и други.

Като примери в тази насока, освен проектите ни за изграждане на възобновяеми източници на енергия, могат да се посочат функциониращите на територията на дружеството площадки за събиране, сортиране, временно съхранение и предаване за оползотворяване на образуваните от дейността ни отпадъци.

Ежегодно предаваме за оползотворяване около 5000 t отпадъци от черни и цветни метали, и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съдържащи суровини от критично значение, както и други отпадъци.

Това е директен пример за прилагане на модела на кръговата икономика на практика.

