Турските власти предлагат нов икономически законопроект, който формализира данъчното облагане на крипто активите, съобщават местните медии. Проектът предвижда изменения в Закона за подоходното облагане и Закона за данъците върху разходите, като новият режим цели да интегрира крипто пазара в рамката на действащото законодателство за капиталовите пазари и да засили фискалния контрол върху сектора, пише турската AA.

Съгласно предложените текстове, крипто платформите, регулирани по Закона за капиталовите пазари, ще бъдат задължени да удържат 10% данък върху реализираните печалби на инвеститорите на тримесечна база. Облагането ще се прилага независимо дали инвеститорът е физическо или юридическо лице, както и без значение дали е местно или чуждестранно лице.

Президентът ще има правомощието да коригира ставката между 0% и 20%. Законопроектът освобождава доставките на криптовалути, подлежащи на данък върху транзакциите, от данък добавена стойност (ДДС) и изключва университетските болници, основани като фондации, от освобождаване от корпоративен данък, считано от 2027 година, пише CoinDesk.

Източник: iStock

Законопроектът прехвърля основната отговорност за събирането на налога върху самите платформи, които ще действат като данъчни посредници. Така държавата цели да гарантира по-висока събираемост и да ограничи възможностите за укриване на доходи от търговия с дигитални активи.

Промените не спират дотук. Доставчиците на услуги ще заплащат и отделен данък върху транзакциите в размер на 0,03% от продажната стойност или пазарната цена на съответния крипто актив. Този механизъм обхваща самия обем на сделките, независимо от това дали е реализирана някаква печалба.

Според проекта крипто брокерите и другите посредници ще носят отговорност за извършването на данъчни проверки въз основа на водените от тях регистри. В случай, че потребител предостави невярна или непълна информация, данъчните органи ще могат да потърсят от него дължимите суми при установен недостиг.