Руският стейбълкойн A7A5, който е обезпечена с рубли и е свързан със санкционирани финансови мрежи, е обработила над $100 милиарда в крипто транзакции за по-малко от година. Това става ясно от нов доклад на компанията за блокчейн аналитизи Elliptic, цитирани от Bloomberg. Анализът проследява употребата на дигитални активи в контекста на санкции и незаконни финансови потоци.

A7A5 е създаден като част от по-широка инфраструктура, целяща да намали зависимостта от западната финансова система. Чрез специфична структура стейбълкойнът е позволявал на свързани с Русия субекти да прехвърлят стойност през криптопазарите, като същевременно ограничават риска от замразяване на активи от западни регулатори.

Източник: iStock

Активността на руската стабилна монета рязко нараства след старта му в началото на 2025 година, но започва да отслабва през втората половина на годината. Причината е засиленият натиск от санкции и мерките за съответствие, въведени от борси и емитенти на токени, които постепенно ограничават използваемостта на актива.

Това развитие ясно отчита както потенциала, така и уязвимостите на стабилни монети, изградени с цел заобикаляне на санкции.

A7A5 е разработена от А7 - трансгранична платежна компания собственост на молдовския банкер Илан Шор и руската държавна банка "Промсвязьбанк". А7 и свързаните с нея компании помагат на руския бизнес да извършва международни трансакции, които иначе биха били възпрепятствани от американските ограничения, частично чрез дейност с платформи като руската криптоборса Garantex.

Разширяването на стейбълкойна започва да се ограничава около средата на 2025 година. Оттогава не са отчетени значителни нови емисии, а дневните обеми спадат от пикове около $1,5 милиарда до приблизително $500 милиона.