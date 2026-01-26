Цената на Биткойн тръгна надолу, достигайки $86 000. Същевременно данните от CoinMarketCap показват, че общата пазарна капитализация е спаднала до около $2,9 трилиона, а настроенията остават силно предпазливи.

За последните седем дни водещият дигитален актив е понижил стойността си с приблизително 9,3%, като въпреки това остава най-стабилният компонент на пазара от гледна точка на ликвидност и обеми.

BTC претърпя значително поевтиняване още в неделя, след което започна новата седмица на нестабилна основа, въпреки че налице бе известно възстановяване на цената по време на азиатската търговия, съобщава Bloomberg.

Биткойн vs Злато

Биткойн vs Злато

Истинското сравнение не е в дневната цена или в шума около рекордите

Най-голямата криптовалута достигна дъно за годината от малко над $86 000, преди да се възстанови до $88 000 в днешния понеделник. 

Снимка 534269

Източник: iStock

Крипто пазарът навлезе в отчетлива корекционна фаза, като натискът обхвана както водещите активи, така и по-широкия алткойн сегмент. В центъра на движението отново стои Биткойн.

"Геополитическото напрежение, включително заплахите на американския президент Доналд Тръмп за мита от 100% върху вноса от Канада, съобщенията за американски военни кораби на път за Иран и растящия риск за нова блокада на администрацията в САЩ, натежава върху пазара като цяло", коментира Тони Сикамор, анализатор на IG Australia.

Корекцията на цените не подмина и основните алткойни. Етериум се търгува около $2 800, като отчита спад от над 16% на седмична база. BNB се движи около $ 857, със спад от близо 10% за последните седем дни.

Засега Биткойн остава водещият индикатор за посоката на целия пазар. Докато цената му се задържа над ключовите технически нива и ликвидността остава висока, текущият спад може да се разглежда по-скоро като период на консолидация, отколкото като структурен срив, подчертават крипто анализатори.

Крипто: Руският стейбълкойн, който е все по-мощен канал за заобикаляне на международните санкции

Крипто: Руският стейбълкойн, който е все по-мощен канал за заобикаляне на международните санкции

Употребата на дигитални активи в контекста на санкции и незаконни финансови потоци расте