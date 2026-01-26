Цената на Биткойн тръгна надолу, достигайки $86 000. Същевременно данните от CoinMarketCap показват, че общата пазарна капитализация е спаднала до около $2,9 трилиона, а настроенията остават силно предпазливи.

За последните седем дни водещият дигитален актив е понижил стойността си с приблизително 9,3%, като въпреки това остава най-стабилният компонент на пазара от гледна точка на ликвидност и обеми.

BTC претърпя значително поевтиняване още в неделя, след което започна новата седмица на нестабилна основа, въпреки че налице бе известно възстановяване на цената по време на азиатската търговия, съобщава Bloomberg.

Най-голямата криптовалута достигна дъно за годината от малко над $86 000, преди да се възстанови до $88 000 в днешния понеделник.

Източник: iStock

Крипто пазарът навлезе в отчетлива корекционна фаза, като натискът обхвана както водещите активи, така и по-широкия алткойн сегмент. В центъра на движението отново стои Биткойн.

"Геополитическото напрежение, включително заплахите на американския президент Доналд Тръмп за мита от 100% върху вноса от Канада, съобщенията за американски военни кораби на път за Иран и растящия риск за нова блокада на администрацията в САЩ, натежава върху пазара като цяло", коментира Тони Сикамор, анализатор на IG Australia.

Корекцията на цените не подмина и основните алткойни. Етериум се търгува около $2 800, като отчита спад от над 16% на седмична база. BNB се движи около $ 857, със спад от близо 10% за последните седем дни.

Засега Биткойн остава водещият индикатор за посоката на целия пазар. Докато цената му се задържа над ключовите технически нива и ликвидността остава висока, текущият спад може да се разглежда по-скоро като период на консолидация, отколкото като структурен срив, подчертават крипто анализатори.