Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обяви, че започва нови търговски разследвания по "Раздел 301" от Закона за търговията от 1974 г. срещу 16 големи икономики, включително ЕС, Китай, Индия, Япония, Южна Корея и Мексико. Разследването е за нелоялни търговски практики, подготвяйки почвата за нови мита - след като миналия месец Върховният съд на САЩ отмени голяма част от митническата програма на Белия дом, съобщават Reuters и Bloomberg.

Разследванията ще проучат дали външните политики и практики, свързани със свръхкапацитет в производството, са несправедливи или дискриминационни и дали ограничават търговията на САЩ. Тези разследвания могат да доведат до мита или други търговски мерки, в зависимост от констатациите.

"Съединените щати вече няма да жертват индустриалната си база в полза на други страни, които могат да изнасят проблемите си с излишен капацитет и производство към нас. Разследванията ще се фокусират върху икономики, за които имаме доказателства, че показват структурен излишък от капацитет и производство в различни производствени сектори, например чрез по-големи постоянни търговски излишъци или недостатъчно използван или неизползван капацитет", заяви Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър. Той уточни, че ще се проведе консултации с държавите, които са обект на проверката.

Разследваните икономики включват: Европейския съюз, Китай, Сингапур, Швейцария, Норвегия, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Тайланд, Южна Корея, Виетнам, Тайван, Бангладеш, Мексико, Япония и Индия.

В официалното известие на Търговския представител на САЩ за разследването за капацитетен излишък се цитира автомобилния сектор в Китай и Япония и се посочва, че все по-голям брой компании са нерентабилни или не са в състояние да покрият лихвените плащания от дейността си.

В него се казва, че въпреки че капацитетът на Китай за електрически превозни средства надвишава националното търсене, водещият производител на електромобили в страната, BYD, "агресивно разширява" своето производствено присъствие в чужбина, с фабрики в Узбекистан, Тайланд, Бразилия, Унгария и Турция, и се очаква да разшири капацитета си в Европа, където съществуващите автомобилни заводи работят само с 55% от капацитета си.

Търговското представителство на САЩ също така посочи големите търговски излишъци на Германия и Ирландия със Съединените щати като доказателство за излишък от капацитет в ЕС. Сингапур пък има излишък от капацитет в световен мащаб при полупроводниците, въпреки търговския дефицит със САЩ, а Норвегия има излишък от капацитет, доказан от голям износ на горива и морски дарове, доказан от Търговското представителство.

Джеймисън Гриър също така обяви, че днес започва ново разследване по член 301 от Закона за търговията от 1974 г., за да забрани на вноса в САЩ на стоки, произведени с принудителен труд. Това разследване обхваща повече от 60 държави. Гриър каза още, че иска други държави да наложат забрани за внос на стоки, произведени с принудителен труд, подобни на тези, залегнали в търговския закон на САЩ, датиращ от близо един век.

САЩ твърдят, че китайските власти са създали трудови лагери за етнически уйгури и други мюсюлмански групи в Западния регион, въпреки че Пекин отрича твърденията за злоупотреби. По думите на Гриър, намеренията са разследванията по член 301, включително предложените мерки, да приключат преди новите временни мита, наложени от Тръмп в края на февруари, да изтекат през юли.

След като Върховният съд отмени на 20 февруари глобалните мита на Тръмп като незаконни съгласно Закона за националните извънредни ситуации, той наложи 10% мито за 150 дни, съгласно раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г. Гриър подчерта, че Тръмп е решен да наложи мита и "ще намери начин да се справи с нелоялните търговски практики".