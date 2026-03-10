Неутрална Швейцария се стреми да стабилизира и развива отношенията си с ЕС чрез нов пакет от споразумения, но не възнамерява да се присъедини към Европейския съюз, заявиха от Министерството на външните работи на страната.

"Швейцария не възнамерява да влезе в Европейския съюз. Тя се стреми да стабилизира и развива отношенията си с ЕС и да продължи формата на двустранно сътрудничество чрез нов пакет от споразумения", коментираха за в-к "Известия" от външното министерство на страната.

От ведомството посочват, че независимо от важността им, новите споразумения с ЕС са просто продължение на двустранния подход, който Берн практикува от десетилетия (но не и "стъпка" към присъединяване към ЕС).

При това депутатът от Швейцарската народна партия Жан-Люк Адор, коментира пред изданието, че в навечерието на гласуването за ратифициране на новия пакет от споразумения с ЕС, проевропейското лоби в парламента, застъпващо се за присъединяването на Швейцария към ЕС, е станало по-активно.

Швейцария не е член на ЕС, но поддържа тесни връзки със съюза. Новите споразумения на Берн с ЕС, които се очаква да бъдат приети официално през 2027 г., ще обхванат широк спектър от области на сътрудничество, включително секторите транспорт, електроенергетика и здравеопазване.

Отбелязва се, че при това конфедерацията, макар и да не е държава-членка на ЕС, се е присъединила към почти всички европейски санкции спрямо Русия, въведени заради конфликта в Украйна. При това само през 2024 г. военните на страната са участвали в общо 20 военни учения проведени с участието на страни от НАТО, като 4 от тях са били на швейцарска територия.

За Щвейцария обаче, не по-малко важен от ЕС търговски партньор са и САЩ. Както е известно, емблеметични за страната са швейцарските часовници. Износът им само за Съединените щати, които са най-големият пазар за швейцарските производители на часовници, за месец септември миналата година беше паднал с внушителните 55% на годишна база до 198,5 милиона долара. Това показаха тогава данните от доклад на Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия, пишеше "Комерсант".

Експерти от бранша коментираха през октомври 2025 г., че основната причина за това е налагането от администрацията на президента Доналд Тръмп на вносни мита от 39% върху швейцарските продукти.

Същевременно, Швейцария е и най-големият доставчик за САЩ на лекарства. За първите осем месеца (януари-август) на 2025 г., въз основа на официални данни, вай-много лекарства във финансово изражение, Съединените щати са внесли от: Швейцария (11,41 милиарда долара), Индия (10,95 милиарда долара), Ирландия (9,58 милиарда долара), Италия (5,24 милиарда долара) и Франция (3,52 милиарда долара).