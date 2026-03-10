Почти 3700 по-малко са обявите за работа във водещите сайтове в България към края на февруари в сравнение със същия период на миналата година, показват данните на кариерната платформа JobTiger.

Това е спад от 9 на сто.

На годишна база ръст има единствено в сектор "Производство" (16%).

Най-драматичен е спадът в сектора "Логистика и транспорт" с 1697 предложения по-малко спрямо февруари 2025 г., което представлява намаление от 37%.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Годишен спад има още в "Маркетинг и реклама" (-14%), "Търговия и продажби" (-14%), "Хотелиерство и ресторантьорство" (-11%) и IT (-11%).

Общо актуалните обяви у нас са 38 500, като почти една четвърт (24%) са в "Търговия и продажби", още 21% са в производството, а ако добавим и третия най-представен сектор - "Хотелиерство и ресторантьорство" с 14% дял, получаваме близо две трети от всички обяви.

Свиването на предложенията в IT, администацията и търговията удря и по предложенията за работа от вкъщи, защото те са традиционно концентрирани именно в тези сектори. В момента те са около 9 на сто от всички обяви.

Предлагането на работа остава абсолютно концентрирано в София - там са 38% от обявите, а Пловдив е втори с едва 9%. След това са Варна (4%), Бургас (4%), Русе (2%) и Стара Загора (2%).

AI възможности и притеснения

23% от работещите се страхуват от потенциална загуба на работа в резултат от внедряването на изкуствен интелект. Това показват резултатите от проучване на Adecco Group сред 37 500 служители от 31 държави, работещи в 21 индустрии.

Според HR компанията изкуственият интелект "се очертава като най-влиятелният фактор, който оформя работната среда през 2026 г.". 70% от запитаните посочват, че "AI вече променя или скоро ще промени уменията и дейностите, необходими за техните роли".

Обратната страна на медала е, че три четвърти от респондентите смятат, че "технологията им позволява да изпълняват задачи, които преди това са били недостижими" и 71 на сто твърдят, че "нищо не може да ги спре да използват AI". През 2024-а на това мнение са били под 20% от анкетираните.

"Проучването показва значителен ръст в дела на служителите, които биха останали при настоящия си работодател през следващите 12 месеца при наличие на ясна перспектива за професионално израстване - от 22% през 2024 г. до 33% през 2025 г. Инструментите за споделяне на знания, програмите за повишаване на квалификацията и възможностите за обучение се разглеждат като ключови механизми, които дават чувство за смисъл и изграждат устойчивост в периоди на промяна", става ясно още от проучването.