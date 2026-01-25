Макар "Шведска рецепта", която миналата година привлече вниманието на потребителите в социалните мрежи, да си остана основно рекламна кампания, идеята лекарите да предписват пътуване като терапия се хареса на голяма част от европейските служители.

Оказва се, че балансът между работа и личен живот става все по-голям приоритет за работниците с всяко следващо поколение. По-рано Money.bg цитира глoбaлнo проучване на Dеlоіttе, според което нaд 23 xиляди пpeдcтaвитeли нa пoĸoлeниe Z и милeниaл пocoчвaт oтпycĸaтa ĸaтo нaй-дoбъp избop зa пpизнaниe oт cтpaнa нa paбoтoдaтeлитe им.

Колко почиват европейците

Според данни на World Population Review средната стойност на минималния общ брой дни платен отпуск в Европа през 2025 г. е 33 дни, като в него влизат и официални празници. На първо място в класацията е Андора с 45 дни (31 платени дни за почивка и 14 официални празници), следвана от Русия (42,5 дни), Франция и Люксембург с по 42-а и Малта с 41 дни.

Източник: iStock

Интересно е, че веднага след тях се нареждат Албания (40 дни) и Грузия (39 дни). България е в средата на списъка с 32 дни платен отпуск. Със същото време разполагат служителите в Северна Македония, а тези на Сърбия и Гърция - съответно 31 и 29 дни. Турция и Черна гора остават значително по-назад с 26,5 и 21 дни. От друга страна, повече дни от нас почиват гражданите на Румъния (37), Босна и Херцеговина (35) и Хърватия (33).

Скандинавските държави, които водят класациите за най-щастливо население, имат между 34 и 39 дни платен отпуск и официални празници.

Най-малко дни - едва 10 - почиват в Сан Марино, който остава в дъното на класацията. Преди него, с 19 дни, се нарежда Джърси - остров в протока Ла Манш, владение на Великобритания.

Кои страни се отличават в световен мащаб

На инфографиката на World Population Review впечатление прави най-много почивни дни през 2025 година са имали работещите в Иран (53), следвани от тези в Камбоджа и Буркина Фасо (45), ОАЕ (44) и Кувейт (43).

В другия край на спектъра са Нигерия (5 дни), Бутан (9 дни), Еритрея, Гаяна и ДР Конго (12 дни), както и Узбекистан, Тайланд, Монголия и Япония с по 15 дни годишно.