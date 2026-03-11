След четиригодишно чакане Revolut получи пълния си банков лиценз за Великобритания, обяви финтех гигантът, цитиран от световните медии. Компанията, оценена на 75 милиарда долара, е в етап на мобилизация повече от 18 месеца, след като получи одобрение за лиценз през юли миналата година.

Сега Revolut получава регулаторно одобрение от Prudential Regulation Authority (PRA) да излезе от фазата на мобилизация и да стартира като банка в Обединеното кралство. Стартирането се осъществява с налична база от 13 милиона клиенти във Великобритания и следва неотдавнашния ангажимент на компанията да инвестира 3 милиарда паунда и да създаде 1000 висококвалифицирани работни места във Великобритания.

Този важен момент означава, че Revolut Bank UK Ltd ще може да започне да предлага сметки като напълно лицензирана банка както за частни, така и за бизнес клиенти. Това позволява на Revolut да предлага депозитни сметки, защитени от FSCS за допустими депозити, и проправя пътя за по-широк спектър от услуги в бъдеще, включително кредитиране и други продукти.

Revolut ще започне постепенно процеса на предоставяне на разплащателни сметки на нови клиенти след няколко дни, като ще започне с малка група и ще разширява процеса през следващите седмици, за да осигури безпроблемно потребителско преживяване.

За съществуващите клиенти нищо не се променя веднага, а приложението и картите на Revolut ще продължат да функционират нормално. Клиентите ще бъдат уведомени в следващите дни за миграцията към новата банка, като се очаква този процес да отнеме няколко месеца като цяло.

Източник: Revolut

"Стартирането на нашата банка в Обединеното кралство е дългосрочен стратегически приоритет за Revolut и бележи важен момент в нашето развитие. Обединеното кралство е нашият вътрешен пазар и е от ключово значение за нашия растеж.

С нетърпение очакваме да представим пълна гама от банкови услуги на милионите ни клиенти в Обединеното кралство, като им предложим същото иновативно преживяване, което вече предлагаме в останалата част от Европа. Това е важна стъпка в нашата мисия да изградим първата истински глобална банка в света", коментира Ник Сторонски, съосновател и главен изпълнителен директор на Revolut.

Стартирането на банката на Revolut на Острова отключва следващата фаза в траекторията на растеж на компанията. Наскоро тя обяви глобална инвестиция от 13 милиарда за пет години, в допълнение към създаването на 10 000 нови работни места, докато разширява своето глобално присъствие.

"Да станем банка на нашия вътрешен пазар е определящ момент в нашето развитие - важен етап, постигнат благодарение на неуморния ни фокус, дисциплина и вяра в това, което изграждаме. Получаването на тази лицензия поставя основите на следващата ни стъпка: разширяване на гамата от продукти, включително кредити, които да допълнят иновативните услуги, на които нашите клиенти вече разчитат всеки ден.

Това ще ни позволи да продължим нашата мисия да предоставяме най-безпроблемното, сигурно и ориентирано към клиента банково обслужване за потребителите в Обединеното кралство", заяви Франческа Карлеси, главен изпълнителен директор на Revolut за Обединеното кралство.

Компанията се намира в етап на разширяване с ангажимента си да стартира на 30 нови пазара до 2030-а година.