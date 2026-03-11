Все по-често инфлуенсъри рекламират финансови инструменти в социалните мрежи, но за препоръките има правила както на европейско, така и на българско равнище и те трябва да се следват. Това подчерта пред Money.bg Мария Емануилова, главен експерт "Анализи, жалби и преструктуриране" и ръководител на Fintech работна група в Комисията за финансов надзор.

По думите ѝ много често при инфлуенсърите нямат нужната експертиза и не разбират напълно какъв инструмент препоръчват на аудиторията. Има и случаи, в които се спестява информацията, че даденият създател на съдържание е получил възнаграждение, за да отправя определени послания.

Когато става дума за персонализиран инвестиционен съвет, това е дейност, която е строго регламентирана и само лица, които са издържали съответните изпити и са вписани в регистъра на КФН могат законно да влизат в ролята на финансови консултанти.

По думите на Емануилова особено уязвими от недобросъвестни инфлуенсърски практики са инвеститорите, които не са напълно запознати с рисковете, които носи със себе си всеки инструмент. Затова и КФН отделя усилия за повишаването на масовата финансова грамотност.

По-долу следва пълният текст на интервюто

Госпожо Емануилова, какво всъщност е финфлуенсър?

Финфлуенсър е понятие, което стана особено популярно през последните две години сред младото поколение. Характеризира се спопулярни личности, които през социалните медии - всякакви канали, тип Instagram, TikTok, YouTube канали, предоставят инвестиционни препоръки и съвети, особено в контекста на закупуване на финансови инструменти на капиталовите пазари, а вече и на криптопазарите.

В много други сфери инфлуенсърите са много характерни с това, че излизат от традиционните рамки. Защо когато говорим за финансовата сфера, това няма как да се случва по същия начин?

Най-малкото, защото тя е регулирана сфера. През последните години тя влезе и в полезрението на Европейския орган за пазарите на ценни книжа и на Комисията за финансов надзор поради сигналите, жалбите и така нашумелите практики от така наречените финфлуенсyри, които започнаха да предоставят инвестиционни препоръки, инвестиционни съвети за закупване на финансови инструменти.

Закупуването на финансови инструменти и изобщо всички инвестиционни услуги влизат в обхвата на Закона за пазарите на финансови инструменти. От друга страна, предоставянето на инвестиционни препоръки влиза в обхвата на Регламента за пазарните злоупотреби и манипулации, което означава, че действително всеки може да предостави инвестиционна препоръка, но всеки трябва да изпълнява изискванията на регламента.

В този контекст и комисията направи един материал, с който да апелира инфуенсърите да се съобразяват с тези препоръки на регламента и беше качен на официалната страница на комисията в секция "За потребителите", така че да предупреди инвеститорите, че този сектор е регулиран и те трябва да бъдат запознати с рисковете, които произтичат, когато биват съветвани от такива непрофесионалисти понякога.

...като тук идва въпросът по какъв начин дефинираме нерегламентирания инвестиционен съвет и как правим разликата между него и изразяването на лично мнение онлайн.

Още изначално е добре да разграничим инвестиционен съвет от инвестиционна препоръка.

Инвестиционен съвет представлява, когато персонализираме предоставянето на някакъв съвет за конкретния инвеститор. Тоест, идва инвеститор при Вас, Вие го съветвате да си закупи финансов инструмент, но това зависи от неговия рисков профил, от знанията, които притежава, давате му въпросник, с който той да удостовери какви знания и умения притежава и съобразно неговите предпочитания за инвестиционна стратегия, вие му предоставят инвестиционен съвет.

Това е изцяло инвестиционна дейност по Закон за пазарите на финансови инструменти и се предоставя единствено от инвестиционни посредници, които са лицензирани от комисията и инвестиционни консултанти, които работят по договори за тях. Тоест, такъв тип инвестиционни съвети не следва да бъдат предоставени изобщо от финфлуенсъри - персонализирани според характера на конкретния човек.

Когато се предоставя инвестиционна препоръка, можем да дадем друг пример. Тя е към широката публика. По-често такава препоръка се предоставя от така наречените финфуенсъри и тя вече влиза в обхвата на регламента. Тя е реално отправена към цялата публика и всички последователи и може да има характер, в която да бъде изразено мнението на самия анализатор или съответно експерт, ако е експерт в самата област - но задължително следва да отговаря на изискванията по регламента.

Например, задължително той следва да се идентифицира. Обикновено те се идентифицират, защото са популярни и съответно имат необходимите последователи, които ги следват точно поради тази причина.

Друг задължителен реквизит е за колко време тази препоръка следва да се отнася.

Също така, има ли конфликт на интереси, т.е. инфуенсърът получава ли възнаграждение, това спонсорира на реклама ли е, задължително следва да се разкрие той какъв интерес има.

Той следва да удостовери каква част от препоръката включва някакъв текст, който касае факти просто за, например, емитент на финансови инструменти, компания Х, или касае бъдеща промяна в цената на инструмента. Всяка прогноза следва да се счита за инвестиционна препоръка, с която инфуенсърът цели да бъде закупен дадения инструмент или да бъде предприета някаква инвестиционна стратегия от потенциалните инвеститори.

На база на практиката на комисията, на база на информацията, която обменяте с вашите колеги на равнище Европейски съюз, какви са най-честите нарушения и най-често срещаните лоши практики, които виждате, що се отнася до финансовите инфлуенсъри?

Най-чести нарушения са свързани с факта, че те не разкриват достатъчно ясно своята експертиза и притежават ли такава. Също така много от тях не са наясно с това какво представлява финансовият инструмент, който рекламират или апелират да бъде закупен от техните последователи.

Доста често практиката показва, че те тенденциозно "накланят везните" на инвеститорите да инвестират в доста рискови финансови инструменти и не ги предупреждават за рисковите произтичащи от тях. Това най-често са CFD-та, криптовалути - инструменти, които са доста волатилни. Инвеститорите не го съзнават, но същевременно се злоупотребява с това да бъдат призовавани да инвестират точно в тях.

Други нерегламентирани практики са, че рядко обявяват, че получават възнаграждение за целта. Тази информация следва да бъде ясно разкривана, за да не се влиза в такъв момент на конфликти на интереси, за които никой инвеститор не е предупреден предварително.

Така че можем да кажем, че това са най-честите практики и така допускани грешки от тяхна страна. Също така, много рядко те се позовават на някакви модели, методологии, които са разработили, за да прогнозират дадена цена. Просто сигнализират и казват: "Купете конкретен инструмент Х от компания, тъй като аз знам, че ще се случи еди-какво си събитие" или "Аз участвам самия в инвестиция в такава компания", с което призовават директно инвеститора да закупи.

Да, всеки може да предостави инвестиционна препоръка, но изцяло регламентът забранява злоупотребата с вътрешна информация, предоставянето на информация, която е изцяло подвеждаща или фалшива такава, както и незаконното разкриване на вътрешна информация. Инфлуенсърите следва да знаят, че това са изцяло забранени практики, които са в санкционен режим.

Каква отговорност могат да носят инфлуенсърите, когато говорим за някакъв тип нарушения, като тези, които изброихте?

Санкциите са регламентирани в Единия регламент за пазарните злоупотреби и в Закона за пазарите на финансови инструменти, когато предоставят инвестиционен съвет, като те варират в зависимост от това дали предоставят и злоупотребяват с разкриването на вътрешна информация или има предоставяне на информационна препоръка, която обаче същевременно и пазарна злоупотреба.

Санкциите са в широк диапазон, в зависимост от това дали са физически или юридически лица.

Кои групи потребители са най-уязвими, когато става дума за такъв тип инфлуенсърско съдържание?

Тук ще избегна класификацията на целевите инвеститори по отношение на възраст, пол или нещо друго - ще ги определя като тези, които не са достатъчно запознати. Затова на дневен ред за Комисията за финансов надзор винаги е била финансовата грамотност и повишаването й.

Стремим се редовно и чрез по-иновативни формати на нашата страница в секция "За потребителя" да публикуваме материали - както за инфлуенсърите, така и за финансови иновации като използването на изкуствен интелект. Целта е инвеститорите, които досега не са се сблъсквали с тези инструменти и ползите и рисковете, произтичащи от тях, да бъдат запознати.

За мен краткият отговор на Вашия въпрос е, че уязвими са тези, които все още не са инвестирали в това да повишат финансовата си грамотност до такава степен, че да са запознати с рисковете, произтичащи от търговията.

Казахме, че препоръка може да даде всеки. От друга страна, когато става дума за финансов съвет, това вече е една по-строго регулирана дейност. Когато даден инфлуенсър предлага такъв тип услуга, казва: "Така и така, свържете се с мен, аз ще ви направя един план и ще се пенсионирате на 40", по какъв начин потребителят може да повери този човек има ли право въобще да предлага подобни услуги?

Както Вие споменахте, инвестиционният съвет е доста персонализиран и не случайно комисията издава лицензи на инвестиционните консултанти и провежда изпити. Съответно, консултантите сключват договор с инвестиционен посредник, защото той носи отговорност за това те какъв съвет са предоставили.

На страницата на Комисията за финансов надзор има Регистър на лицензираните инвестиционни консултанти, които имат право да предоставят такива съвети, както и на лицензираните инвестиционни посредници. Всеки от регистрите е публичен, за да може инвеститорът да влезе и да провери наистина този инфуенсър лицензиран ли е да предоставя такъв инвестиционен съвет.

Аз съм потребител и виждам някакво съдържание онлайн, което ме смущава. Смятам, че това може би е някакъв вид лоша практика. По какъв начин бих могъл да сигнализирам за това съдържание?

Комисията има изграден канал за подаване на жалби в такива ситуации. Той е дигитален, може директно през уебсайта, на заглавната страница още в менюто и има възможност за електронно подаване електронно.

Разбира се, това може да стане и на място, а може през имейла на комисията - delovodstvo@fsc.bg

Приветстваме подаването на подобни сигнали, защото това е начинът едно гражданско общество да сигнализира за неправомерни практики. До известна степен ползите от това да бъдат включени повече инвеститори, благодарение на известни личности, са налице и така наистина и обществото, и икономиката растат, но рисковите също са налице.

Смятаме, че форматът, в който органът е задействан от будно общество е правилният за постигане на защита на инвеститорите.