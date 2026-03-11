Apple вече произвежда около 25% от своите iPhone модели в Индия, като производството на тези емблематични устройства се е увеличило с около 53% през последната година, става ясно от доклад на Bloomberg.

Увеличеното производство на iPhone в Индия е свързано с усилията на базирания в Купертино технологичен гигант да избегне китайските тарифи, наложени от американската администрация. В абсолютни стойности докладът отбелязва, че Apple е сглобила около 55 милиона iPhone-а в Индия през 2025 г., в сравнение с 36-те милиона мобилни iPhone, сглобени година по-рано.

Твърди се, че компанията произвежда около 220 до 230 милиона iPhone-а в световен мащаб. Любопитно е, че Китай все още произвежда по-голямата част от iPhone-ите, но търговската война между САЩ и Китай през 2025 г. накара Apple и нейните доставчици да преместят по-голям дял от устройствата, предназначени за американския пазар, към алтернативни производствени центрове, където Индия се очерта като основно място.

Източник: iStock

Apple увеличава производството си на iPhone през последните няколко години, подкрепено от правителствената схема за производствено-обвързани стимули (PLI), която предоставя субсидии на компании като Apple, за да компенсира някои структурни недостатъци по отношение на разходите, присъщи на региона. Докладът обаче посочва, че сглобяването на електроника все още струва повече в Индия в сравнение с производствени центрове като Китай и Виетнам.

Тъй като настоящите субсидии за производство на смартфони в Индия изтичат на 31 март, компании като Apple и Samsung съобщават, че водят преговори с индийското правителство за нов кръг от експортни стимули, за да останат конкурентни по отношение на разходите.

Какво точно произвежда Apple в Индия?

Според съобщенията, Apple в момента сглобява всички версии на най-новата си линия iPhone 17 в Индия, включително високия клас iPhone 17 Pro и Pro Max. Местната мрежа от доставчици на компанията, която включва Foxconn, Tata Electronics и Pegatron, също продължава да произвежда по-стари устройства като iPhone 15 и iPhone 16 както за вътрешни продажби, така и за световен износ.

В доклада се отбелязва още, че дългосрочната стратегия на технологичния гигант за веригата за доставки е да изгради втора голяма производствена база за iPhone, която да обслужва глобалното търсене. Твърди се също, че Apple задълбочава местната си верига за доставки, за да включи производство на компоненти за литиево-йонни клетки, корпуси за устройства и аксесоари като AirPods.

Индия също бързо се превръща във жизненоважен потребителски пазар с продажби, надхвърлящи 9 милиарда долара. Компанията също така разшири физическите си магазини през последната година и се твърди, че планира да стартира услугата си Apple Pay в страната по-късно през годината.