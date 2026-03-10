Саудитска Арабия е започнала да намалява производството на петрол заради военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, която спря корабния трафик в региона, предава Reuters. Саудитският петролен гигант Aramco е започнал да намалява производството в две от своите петролни находища, според двама източника на агенцията.

Свиване на добива вече обявиха Ирак, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства, тъй като като бъдат доставени продължават да блокирани и складовете им се запълват.

Източник: БГНЕС

На този фон финансовите министри от Г-7 обсъдиха вчера освобождаването на суми от петролните резерви, като окончателно решение може да бъде взето от лидерите на седемте по-късно тази седмица. G-7 обединява САЩ, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада.

Международната агенция по енергията (МАЕ), която координира енергийните политики на западните и някои други индустриализирани страни, разполага с над 1,2 милиарда барела публични запаси от петрол за извънредни ситуации и още 600 милиона барела промишлени запаси.

Войната в Иран вече е глобално предлагане на петрол с общо 200 милиона барела през последните 10 дни, според оценките на анализаторите. Днес, след като скочи до 119,50 долара за барел от сорта "Брент", вечерта петролът падна под 100 долара - до 99,90 цента. Увеличението от вчера е 8%.

В интервюто си за NBC News американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че е рано да се говори за конфискуване на иранския петрол".

Тази сутрин глобалните цени на петрола паднаха, след като президентът на САЩ обяви, че "войната в Иран е към края си" и предупреди страната да не блокира корабен маршрут, който е от решаващо значение за световните енергийни доставки.

В късната сутрешна търговия в Азия, суровият петрол Brent поевтиня с 6,5% до 92,46 долара, а Nymex Light Sweet се понижи със 7% до 88,15 долара, съобщава BBC.

Петролът достигна почти 120 долара за барел в понеделник поради опасения, че войната между САЩ и Израел с Иран ще причини продължителни прекъсвания на доставките от Близкия изток, но цената пое надолу, след като Доналд Тръмп намекна, че войната може скоро да приключи.