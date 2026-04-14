Американската петролна компания Chevron, която се смята че е на пето място по големина в света в сектора, намали добива си на петрол през първото тримесечие с 6% в сравнение с последното тримесечие на миналата година, Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на данни от компанията. От компанията смятат, че това отчасти е поради въздействието на военната операция на САЩ срещу Иран.

От агенцията отбелязват, че среднодневният добив през четвъртото тримесечие на 2025 г. е бил около 4,05 милиона барела. А през първото тримесечие (януари-март) на тази година среднодневният добив е 3,8-3,9 милиона барела.

Представители на Chevron посочиха, че спадът на показателя се дължи основно на по-ниския добива на петрол в находища в Персийския залив и Израел, както и на проблеми в предприятия в Казахстан.

През януари американската петролна компания Chevron и фондът за частни инвестиции Quantum Capital Group обединиха усилия в офертата за закупуване на международните активи на санкционираната руска нефтена компания "Лукойл", съобщи тогава FT.

Офертата е за целия портфейл от международни активи на "Лукойл", включващ производство на нефт и газ, рафинерии и повече от 2000 бензиностанции в Европа, Азия и Близкия изток. За покупката на международните активи на руската "Лукойл" се надпреварват около дузина крупни компании и сделката още не е финализирана.

Ще припомним, че преди около два месеца стана известно, че сирийската петролна компания Syrian Petroleum Company е подписала меморандум за разбирателство с американската компания Chevron International и катарската Power International Holding, за разработване на първото в страната морско петролно и газово находище. Това съобщи тогава SANA, наричайки го "първата официална стъпка на Сирия към проучване на морски находища".

Меморандумът обхваща сътрудничество в областта на проучването и разработването на нефтени и газови енергоресурси в сирийските териториални води, както и инвестиционна подкрепа и развитие на енергийния сектор на Сирия като цяло.