Ако имаше общо послание, което да се открие в потопа от отчети за печалбите нахоливудските развлекателни компании в последно време, може да се твърди, че Холивуд изглежда най-накрая е приключил с преследването на растежа на стрийминга на всяка цена, пише Forbes.

От Disney и Paramount, които отчитат по-силни маржове на стрийминг, до AMC Entertainment, която се възползва от първокласните филми, и Liberty Media, която продължава да печели от Формула 1, нововъзникващият план на кино индустрията е по-ясен от всякога.

По същество става въпрос за това, че тези компании се вплитат в обичайните развлекателни навици на своята аудитория, разбирайки, че вниманието винаги е чудесно. Обичайното внимание обаче е още по-добро.

Новият приоритет на Disney: Стрийминг, който действително печели пари

Вземете например Disney, стрийминг бизнесът на компанията най-накрая премина в устойчиво печеливша територия, като Disney+ и Hulu отчитат рязък скок в оперативните приходи, въпреки че компанията продължава да налива пари в капиталоемки неща като технологии, спортни права и тематични паркове.

Наскоро Disney отчете тримесечни приходи от 25,17 милиарда долара, докато оперативните приходи от стрийминг за Disney+ и Hulu скочиха с 88% на годишна база до 582 милиона долара при приходи от стрийминг от 5,49 милиарда долара.

По-големият приоритет за Disney сега изглежда е извличането на повече стойност от клиентите чрез повишаване на цените, реклама, преживявания и евентуално взаимосвързана екосистема от "супер приложения", за която новоназначеният изпълнителен директор Джош Д'Амаро намекна, че може да се появи в бъдеще.

Disney, обеща той на анализаторите по време на последната презентация на компанията за приходите, ще "прегърне технологиите по-агресивно и ще изгради по-свързано потребителско изживяване, като Disney+ ще бъде в центъра".

Paramount и WBD залагат на това, че могат да се конкурират с Netflix

Paramount наистина има разрастващ се стрийминг бизнес. Paramount Skydance отчете тримесечни приходи от 7,35 милиарда долара, докато Paramount+ добави 700 000 абонати, достигайки близо 80 милиона по целия свят. Нейното звено за директно предаване към потребителите също достигна печалба от 251 милиона долара.

Конкурентът, който е в процес на придобиване, Warner Bros. Discovery, също отчете 8,89 милиарда долара тримесечни приходи през изминалата седмица - въпреки че компанията отчете значителна нетна загуба, свързана до голяма степен с еднократни разходи, свързани със сливане, и такса за разделяне на Netflix, свързана с предстоящото сливане с Paramount.

Въпреки това, стрийминг бизнесът на WBD се движи в правилната посока, като приходите от стрийминг са се увеличили с 9%, а глобалните абонати надхвърлят 140 милиона. "Имаме силен и ускоряващ се импулс и очакваме да завършим годината с над 150 милиона абонати в световен мащаб", каза главният изпълнителен директор на WBD Дейвид Заслав по време на конференцията за приходите на компанията в четвъртък.

"Това, което е по-важно е, че наблюдаваме здравословно ускорение в растежа на приходите, свързани с абонатите, който очакваме да набере реални темпове през второто тримесечие и през останалата част от годината."

Взети заедно, двете компании все повече изглеждат сякаш правят версии на един и същ залог: че в този момент от ерата на стрийминга, името на играта е нещо повече от опит да се надмине Netflix.

AMC вярва, че киносалоните могат да се превърнат в бизнес, предлагащ преживявания

Междувременно, приходите на AMC Entertainment показват, че пътят напред за киносалоните изисква удвояване на видовете преживявания, за които все още си струва да се излезе от дома. Лично аз забелязах тази промяна в собствените си навици за ходене на кино. След като местната ми верига киносалони (не AMC) наскоро се обнови към по-широки места с възможност за накланяне, по-добра храна и като цяло по-изискано преживяване, ходенето на кино е дейност, която правя по-редовно.

И AMC изглежда се възползва от същата динамика. Компанията току-що отчете най-силното си първо тримесечие отпреди пандемията, като приходите се увеличиха с 21% до над 1 милиард долара, а посещаемостта се увеличи с близо 14%. AMC също така генерира рекордни приходи на човек от билети и концесии, знак, че днешните киномани все още са готови да харчат, стига преживяването, което включва всичко - от IMAX екрани до Dolby Cinema, по-добра храна и подобрени места - да се чувства първокласно. Наличието на страхотни филми за гледане също не е излишно.

"Не бихме могли да бъдем по-оптимистични за целия филмов график за 2026 г., особено през втората половина на 2026 г., за която вярваме, че ще видим по-нататъшен стабилен растеж, който ще доведе до рекорден боксофис след пандемията за цялата 2026 г.", заяви главният изпълнителен директор на AMC Адам Арон пред инвеститорите по време на телефонния разговор за представяне на резултатите на компанията.

Liberty Media показва накъде се е насочил развлекателният бизнес

И накрая, ако тази пролет имаше една компания, която кристализира по-широката промяна, случваща се в развлекателните медии, това може би е собственикът на търговските права на Формула 1 - американската медийна корпорация Liberty Media.

Приходите от Формула 1 скочиха с 53% през тримесечието, докато оперативните приходи се удвоиха. Престижната международна серия автомобилни състезания все повече функционира като бизнес с събития на живо, като стрийминг имот и като луксозна марка, защото бизнес мисленето зад нея не е само да накара хората да гледат състезания.

Става дума и за монетизиране на страстта на публиката от всеки възможен ъгъл - от медийни права до спонсорства, стоки, социална ангажираност и преживявания на живо. В много отношения Формула 1 сега наподобява всеобхватната машина за забавление, която холивудските компании се опитват да изградят около собствените си франчайзи, бизнеси и интелектуална собственост. Което в крайна сметка може да е най-големият извод от поредицата от тримесечни приходи на развлекателните медии тази пролет.