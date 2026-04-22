Нискотарифният превозвач Ryanair затяга правилата за регистрация на летището от 10 ноември 2026 г. Компанията обяви, че check-in и подаването на чекиран багаж вече ще приключват 60 минути преди излитане вместо досегашните 40 минути. Промяната ще важи за всички летища в мрежата на авиокомпанията.

Мярката ще засегне основно пътниците, които пътуват с чекиран багаж - около 20% от клиентите на Ryanair. Останалите 80%, които се регистрират онлайн и летят само с ръчен багаж, няма да бъдат засегнати и ще могат, както и досега, да преминават директно към проверките за сигурност и гейта.

От авиокомпанията обясняват, че по-ранното затваряне на гишетата трябва да намали случаите, в които пътници изпускат полета си заради дълги опашки на проверките за сигурност и паспортния контрол. Според Ryanair промяната идва на фона на все по-натоварени летища и забавяния при новите гранични проверки в Европа.

"Това ще даде на тези 20% от нашите клиенти, които чекират багаж, повече време да преминат през опашките за сигурност и паспортния контрол, и да стигнат навреме до изхода за качване", коментира директорът по маркетинг на компанията Дара Брейди.

Паралелно с промяната Ryanair ускорява и внедряването на автомати за самообслужване. До октомври такива устройства за оставяне на багаж и печат на етикети ще има на над 95% от летищата, обслужвани от превозвача. Те ще бъдат свързани с мобилното приложение на компанията и според нея ще съкратят чакането по гишетата.