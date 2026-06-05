Към края на 2025 г. активите в българската пенсионноосигурителна система надхвърлят 31,3 млрд. лева, а управляваните средства вече са над €16 милиарда. Това заяви в студиото на Money.bg зам.-председателят на Диана Йорданова, която ръководи управление "Осигурителен надзор". Тя очерта и ключовите промени в сектора - от доходността и гаранциите до предстоящото въвеждане на мултифондов модел и нова структура на таксите.

Йорданова подчерта, че капиталовото пенсионно осигуряване често е обект на критики, които не отразяват реалната му работа. По думите й основният проблем е липсата на достатъчна финансова грамотност и разбирането, че системата функционира с дългосрочна логика.

Според нея пенсионните фондове са преминали през редица пазарни сътресения, но резултатите в дългосрочен план остават положителни. "Пенсионните дружества управляват средства в много дълъг период - почти 25 години. В този период имахме кризи като 2008-а, COVID-19, както и геополитическите сътресения след 2022 г. Това са моменти, в които има спадове, но това е нормална част от пазарния цикъл", обясни Йорданова.

Тя допълни, че към 2025 г. системата вече отчита стабилна доходност и подчерта: "Към днешна дата средствата във втория стълб носят средна доходност от около 7%, а в третия стълб - над 8%. Това са ясни и измерими резултати, които показват, че системата работи."

Гостът подчерта, че за последните 3 години секторът е генерирал близо 5 млрд. лв. доходност за осигурените лица.

Един от основните обществени въпроси е сигурността на пенсионните спестявания. Йорданова беше категорична: "Важно е да се разбере, че пенсионноосигурителните дружества управляват средствата, но те са обособени във фондове - това са отделни маси активи. Парите на хората не са в баланса на дружеството."

Тя допълни, че ако по някаква причина едно дружество има затруднения, фондовете могат да бъдат прехвърлени към друго лицензирано дружество. Парите на хората не изчезват и не попадат в маса на несъстоятелност.

Въвеждане на мултифондовата система

Най-голямата предстояща промяна е въвеждането на мултифондова система, която ще даде възможност за избор между различни нива на риск. Йорданова заяви: "По наши изчисления, само с преформатиране на портфейлите, вдигане на лимити и по-активно инвестиране, мултифондовата система може да доведе до почти двойно увеличение на допълнителните пенсионни плащания."

Тя уточни, че ефектът ще бъде дългосрочен: "Това са дългосрочни ефекти. Хората няма да ги видят веднага, но в перспектива това е една от най-съществените реформи в системата."

Реформата включва и промяна в таксите, които постепенно ще бъдат намалени. Йорданова обясни: "За 10-годишен период таксата от 3,75% трябва да достигне до 2%. Това е постепенен процес, защото трябва да се гарантира стабилността на дружествата и да не се наруши системата." Тя подчерта, че секторът има значителни разходи: "Това са реални разходи - за IT системи, за надзор, за ежедневното отчитане към регулатора, за резерви и гаранции. Всичко това струва средства и не може да бъде игнорирано."

Най-важната промяна според нея е въвеждането на двукомпонентна такса и т. нар. success fee. Йорданова заяви: "Въвеждаме двукомпонентна такса, включително success fee - тоест дружествата ще получават допълнително възнаграждение само ако постигат доходност за клиентите. Това ще промени изцяло логиката на конкуренцията." По думите й това ще изведе сектора от статично управление към реално състезание по резултати.

Необходим е информиран избор

С въвеждането на мултифондовете всеки осигурен ще трябва да направи информиран избор за начина, по който се управляват средствата му. Йорданова подчерта: "Призоваваме всички граждани от 1 септември да проверят къде се осигуряват и да се информират за възможностите. Това е първата стъпка." Тя допълни: "Гражданите ще попълват въпросник, който ще показва дали имат склонност към по-висок или по-умерен риск. В зависимост от това ще могат да изберат по-консервативен, балансиран или динамичен портфейл."

Ако няма направен избор, системата ще действа автоматично: "По-младите ще попадат в динамични фондове, хората в средна възраст - в балансирани, а тези, които са близо до пенсия - в консервативни. Това е напълно логичен механизъм."

В заключение Йорданова подчерта, че реформата изисква по-активно отношение от гражданите и по-добро разбиране на системата. "Това са нашите лични спестявания. Трябва да започнем да ги разглеждаме именно като такива - като нещо, което ни принадлежи и за което носим отговорност", категорична бе тя.

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