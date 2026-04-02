Комисията за финансов надзор забрани на застрахователна компания "ДаллБогг Живот и Здраве" да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори. Тази забрана се отнася за всички видове застраховки. Забраната се отнася и за удължаването на вече сключени застраховки за разширяване на покритието по тях.

Както пише в съобщението на КФН: "Целта е защита на интересите на застрахованите лица и гарантиране на платежоспособността на компанията. Причината са нарушения на пазарното поведение, както и на Кодекса за застраховането. Забраните подлежат на незабавно изпълнение и ще действат до отстраняването на нарушенията. Настоящото решение не засяга сключените до момента застраховки".

За какво всъщност става дума. От повече от година въпросната застрахователна компания извършва своята дейност у нас и в чужбина при завишен рисков апетит прилагайки съмнителни бизнес практики. Масовата продажба на застраховки - най-вече за автомобили по подозрително ниски цени, явно създават проблем на компанията за натрупване на адекватни застрахователни резерви, което причинява постоянни проблеми с навременното и адекватно плащане на настъпили щети и поражда многобройни оплаквания от засегнати клиенти.

Това бе една от основните причини полският и румънският регулатори през 2025 да прогонят за неопределено време "ДаллБогг Живот и Здраве" от местните пазари, забранявайки му да сключва на тях застрахователни догори.

Същата година КФН забрани на дружеството да извършва трансгранична дейност и започна проверка на ликвидността, на активите и на показателите му за капиталова адекватност. В рамките на тази проверка бяха открити редица меко казано несъответствия с регулаторните изисквания, за отстраняването на които още в началото на октомври 2025-а КФН направи съответните предписания към "ДаллБогг Живот и здраве".

Πо-точно застрахователят трябваше дa пpивeдe в cъoтвeтcтвиe c peгyлaтopнитe изиcĸвaния cвoя ĸoeфициeнт зa Kaпитaлoви изиcĸвaния зa плaтeжocпocoбнocт (KИΠ) пo мeтoдиĸaтa зa изчиcлeниe нa KФH, тъй ĸaтo към онзи момент пo нeя тoй бe пoд зaĸoнoвo изиcĸyeмитe 100%, a нa нaшия пaзap ce cмятa зa пpиeмливo нивoтo нe пo-мaлĸo oт 120 пpoцeнтa.

Източник: iStock

Също така застрахователят тpябвaше дa пpивeдe в цeнoвo cъoтвeтcтвиe нeмaлĸo oт лиĸвиднитe cи aĸтиви, yчacтвaщи пpяĸo и ĸocвeнo във фopмиpaнeтo нa KИΠ. Дa нaмaли ĸoнцeнтpaциятa нa инвecтициитe чpeз cвъpзaни дpyжecтвa, дa пoдoбpи yпpaвлeниeтo зa изплaщaнe нa oбeзщeтeния и дa пpиeмe дocтa пo-ĸoнcepвaтивeн пoдxoд пo oтнoшeниe нa пpoгнoзитe cи зa oчaĸвaнитe щeти.

Вместо да се заеме сериозно с отстраняването на посочените проблеми "ДаллБогг Живот и Здраве" започна медийна и юридическа война с КФН, попадна в екзотични дългово-капиталови схеми, които не бяха възприети от Агенцията за вписванията и Централния депозитар и се опита да вкара в действие политическите си връзки. Резултатът от подобен подход е сегашното решение на КФН. То наистина има за цел да защити интересите на клиентите на застрахователя с които той е сключил около 900 000 полици. Става дума за договори не само и нас, но и в чужбина.

С решението застрахователят няма право да поема повече застрахователен риск, но в същото време е длъжен да изплати съобразно подписаните от него договори всички настъпили щети, както и тези, които тепърва евентуално ще настъпят. За тази цел той трябва да използва своите застрахователни резерви активите си. Същевременно дружеството ще трябва да приведе ликвидните и капиталовите си параметри в съответствие с регулаторните изисквания по методиката на КФН, която е методика на Европейския застрахователен надзор.

Предприетата от КФН мярка по временна забрана за сключване на нови застрахователни договори е в пълно съответствие с мерките предвидени в чл. 587 от Кодекса за застраховането. Пак според текстовете в този член, ако тази мярка не даде резултат може да се стигне до принудителна процедура по оздравяване с вкарване на квестори, а в най-лошия случай и до отнемане на лиценз. Във всички случаи обаче правата и интересите на клиентите на застрахователната компания ще бъдат защитени.