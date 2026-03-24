В 20 от 39 европейски държави пенсиите не са достатъчни, за да покриват разходите за живот на пенсионерите. Това показва проучване на компанията за заплати и човешки ресурси Moorepay. Важно уточнение - разходите за живот не включват наемите и ако този показател също беше включен в изследването, цифрата би се повишила значително.

В 39-те европейски държави, попадащи в проучването, сред тях държавите-членки на ЕС, страните кандидатки, страните от ЕАСТ и Великобритания, делът на пенсиите в разходите за живот варира от 22% в Грузия до 225% в Люксембург.

Както можем да предположим, делът на държавните пенсии в разходите за живот варира значително в различните части на Европа. В Северна и Западна Европа пенсиите често покриват или надвишават основните разходи, докато в Източна Европа и на Балканите, включително в България, те често не са достатъчни, за да ги покрият.

Данни от Numbeo пък показват националната средна стойност при пенсиите. И така разбираме, че в Люксембург средната държавна пенсия е в размер на 28 790 евро, докато разходите за живот са 12 791 евро. Това оставя излишък от 15 989 евро, което означава, че държавната пенсия е повече от два пъти по-висока от разходите за живот.

Пенсиите са около два пъти или повече по-високи от разходите за живот в Италия (210%), Финландия (208%), Испания (199%) и Дания (189%). Делът на пенсиите в разходите за живот варира между 150% и 180% в няколко други държави. Това са са Исландия (179%), Норвегия (178%), Германия (176%), Белгия (170%), Австрия (165%), Франция (160%), Нидерландия (159%) и Швеция (158%).

Шест държави се намират между 100% и 150%. В тях държавните пенсии все още са достатъчни, за да покрият разходите за живот на един човек, без наема, но излишъкът е ограничен. Това са Швейцария (131%), Ирландия (126%), Обединеното кралство (120%), Полша (112%), Чехия (108%) и Гърция (103%).

Каква е ситуацията у нас?

Има много примери за страни, в които пенсиите не стигат, но все пак покриват над 80% от разходите за живот. Това не е достатъчно, но показва някакъв възходящ тренд. Именно тук попада и България, където средно пенсиите покриват около 78% от разходите за живот.

Останалите страни в тази част на класацията са Словения (95%), Словакия (94%), Естония (91%), Португалия (90%), Черна гора (89%), Литва (85%), Хърватия (82%) и Унгария (81%).

В някои държави процентът пада под 65% - това са Албания (29%), Украйна (29%) и Молдова (42%) и Грузия (22%). В тези държави пенсиите не са достатъчни дори, за да покрият половината от разходите за живот.

В Босна и Херцеговина делът на пенсиите в разходите за живот е едва 53%,в Кипър е 58%, в Северна Македония е 61%, в Турция - 64% и в Латвия 0 65%.