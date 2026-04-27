Българските въоръжени сили все още разчитат на съветски образци бойна техника - няколко големи проекта за превъоръжаване трябва да променят това

Устойчив ръст на военните разходи без аналог в демократичната си история има България през последните години, става ясно от новия доклад на Стокхолмския институт за изследване на мира (SIPRI). С това нашата страна се вписва в континенталната, но и глобална тенденция на ръст на парите за отбрана на фона на растящ брой конфликти с международна значимост и ускорено превъоръжаване.

Военните разходи на нашата страна през 2025-а, изразени в щатски долари по курса за 2024 г., са в размер на $2,396 милиарда, показват данните на SIPRI. Това е ръст от почти 9,3% на годишна база и скок от близо 70 на сто спрямо 2020 г. Това е и първи случай от 2008 г. насам, когато отбраната получава над 2 на сто от БВП (2,01%).

Ако обаче трябва да отидем още по-назад, България устойчиво е давала толкова много пари за армията си последно през 1991 г. - пресметнати по същия начин, тогавашните военни разходи са били около 2,292 милиарда долара. Най-ранните приблизителни данни на SIPRI са за военните бюджети от времената на комунизма, които са били около и над двойни на сегашните.

За целия демократичен период има само едно изключение с по-големи харчове за армията - през 2019 г. с нейните $2,832 милиарда, но и от института отбелязват, че това е изключение, свързано с плащанията по придобиването на изтребители F-16 от САЩ. Преди и след това такива харчове не са правени.

Сега ситуацията за нашата страна е доста по-различна - от 2022 г. насам армията разполага с все повече пари. В ход са цял куп проекти за превъоръжаване:

Вече споменатите 8 + 8 изтребителя F-16;

Строящите се у нас нови многофункционални модулни патрулни кораби;

Близо 200 бойни машини на пехотата Stryker, които ще се сглобяват в България;

Трикоординатни радари Thales;

Зенитно-ракетни комплекси IRIS-T;

Френски самоходни гаубици Caesar;

Брегови противокорабен комплекс NSM CDS;

Дронове, ракети и т.н.

За част от тези покупки България ще може да използва близо €3,5 милиарда европейски заеми. Целта е до края на десетилетието въоръжените ни сили тотално да скъсат със съветското минало и да използват само модерни системи.

Източник: GettyImages България поддържаше огромна армия по времето на социализма, но това беше и сериозно бреме за бюджета

Това неизбежно ще струва много пари - буквално десетилетия наред за армията се заделяха символични средства и сега трябва да се плати сметката за това.

Световната картина

В глобален мащаб военните разходи през 2025 г. достигат 2,887 трилиона долара, което е ръст от 2,9% в реално изражение в сравнение с 2024 г. Лидерът САЩ ограничава военните си харчове с 14 на сто (до $954 милиарда) заради намалялата подкрепа за Украйна, но в Европа е регистриран скок с 14 на сто (до $864 милиарда).

Украйна вече дава 40% от своя БВП за отбрана и е в глобалния Топ 7 по разходи в тази сфера с $84,1 милиарда. Сред европейските членове на НАТО Германия вдига парите за армията си с 24 на сто до $114 милиарда и за пръв път от обединението на страната през 1990 г. това перо в бюджета надминава 2% от БВП. Същото се случва и в Испания - за първи път от 31 години.

"През 2025 г. военните разходи на европейските членки на НАТО нараснаха по-бързо отколкото в който и да е момент след 1953 г., отразявайки стремежа към европейска самостоятелност наред с нарастващия натиск от страна на Съединените щати за засилване на споделянето на тежестта в рамките на алианса", заяви Жад Гиберто Рикар, изследовател в Програмата за военни разходи и производство на оръжия на SIPRI.

Той предупреди: Държавите се стремят да постигнат новите цели за разходи на НАТО, договорени през 2025 г., съществува риск границите между военните и другите разходи, "свързани с отбраната и сигурността", да се размият, което ще намали прозрачността и допълнително ще усложни оценката на военните способности.

Източник: GettyImages Част от новите български F-16

А това е сериозен риск, доколкото от другата страна на барикадата отбранителният бюджет на Русия расте с 5,9% до $190 милиарда, което като дял от държавните разходи е без исторически аналог.

Въпреки всеобщата милитаризация, големите разходи са концентрирани в три държави - САЩ, Китай и Русия. Те са дали само за година 1,48 трилиона долара или 51% от общо похарчените за военщина пари в света.