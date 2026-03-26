Глобалните вериги за създаване на стойност в хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство са подложени на натиск от нарастващите разходи за енергия и логистика, подхранвани от конфликта между САЩ, Израел и Иран, който засяга всичко - от производството до доставката. Това заяви ръководителят на Международната асоциация на оперативните мелничари (IAOM) за Евразия Ерен Гюнхан Улусой, цитиран от Daily Sabah.

Случващото се влияе както на страните извън ЕС, така и на тези в общността, включително на България. Основният проблем е свързан с транспортната верига, която е станала по-скъпа, по-бавна и все по-несигурна.

Геополитическата криза ще повлияе на разходите в краткосрочен план, ценообразуването в средносрочен план и на цялостната конкурентоспособност в дългосрочен план, коментират редица икономисти, цитирани от световните медии.

Ормузкият проток, който е до голяма степен затворен от началото на войната на 28 февруари, е ключов маршрут за източници на енергия и торове. А нарастващите разходи за дизел и торове ще бъдат решаващи за новите култури в Северното полукълбо, особено за царевица и други зърнени култури.

Високите цени на дизела увеличават разходите, още преди фермерите дори да стъпят на полето, докато скъпите торове водят или до по-ниско потребление, застрашаващо добива и качеството, или до по-високи производствени разходи. Рисковете за доставките на торове нарастват както поради разходите за енергия, така и поради рестриктивните търговски политики и квоти, наблюдавани в световен мащаб.

Каква е ситуацията за българското земеделие?

Още преди военните действия в Близкия изток и гробалното поскъпване на горивата, ситуацията на пазара на зърно у нас не беше добра. Миналата 2025 г. беше една от най-тежките години за българските зърнопроизводители, а случващото се през 2026-а отново води до притеснения в сектора.

Последните данни на Софийската стокова борса показват, че конфликтът в Иран движат цените на зърнените култури нагоре.

Зърнените и маслодайните култури получиха засиленото търсене на внос и отново появилите се притеснения за продоволствената сигурност сред основните купувачи. Това се дължи на напрежението в Близкия изток и прекъсванията в товарните превози, коментират експертите от ССБ.

Към края на март ситуацията в сектор "Зърно" в България се характеризира с повишена динамика на цените, нови регулации за подпомагане и продължаващи предизвикателства пред конкурентоспособността на местните производители.

А на фона на военния конфликт в Иран, високите производствени разходи и вносът от Украйна са сред основните фактори, които изваждат страната ни от водещите места в зърнопроизводството. Експерти прогнозират два възможни сценария за българското земеделие - бързи реформи или окрупняване в малко на брой, но огромни стопанства.