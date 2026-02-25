Лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията Schneider Electric обяви пускането на пазара в Европа на Schneider Boost Pro - стационарна система за съхранение на енергия с батерии (BESS), предназначена за търговски и промишлени обекти. Новото решение помага на компаниите да намалят енергийните разходи, да ограничат въглеродния си отпечатък и да гарантират надеждна непрекъсваемост на своите операции.

В контекста на ускорената електрификация и прехода от CO₂-интензивно производство, базирано на нефт и газ, към по-устойчиви промишлени практики възобновяемите източници вече осигуряват 50% от използваната електроенергия в ЕС. Увеличаването на този дял обаче остава предизвикателство поради променливия характер на тези източници, непостоянния приток на енергия и необходимостта от модернизация на електроенергийните мрежи за постигане на по-гъвкава и интерактивна система.

Ето защо Schneider Boost Pro подкрепя енергийния преход, като предоставя възможности за съхранение на енергия, които повишават гъвкавостта, стабилността и ефективността на електрозахранването в индустриални и търговски сгради.

Решението може да бъде внедрено в депа за зареждане на тежкотоварни електрически превозни средства, както и в транспортна инфраструктура като магистрали, където са необходими надеждни решения с висок капацитет. Благодарение на безпроблемната интеграция с фотоволтаични системи, инфраструктура за зареждане на електромобили и други енергийни активи (чрез Modbus TCP/RTU) системата се вписва лесно в съществуващата електрическа инсталация.

Мащабируема от 200 kWh до 2 MWh чрез комбиниране на до 10 модула, Schneider Boost Pro е част от цялостната гама на Schneider Electric за оптимизация на енергийните операции при нарастващо търсене. Това интегрирано решение обхваща електроразпределение, зарядна инфраструктура за електромобили, edge управление, софтуер и услуги.

Schneider Boost Pro предлага редица предимства, съобразени с нуждите на съвременните сгради, чрез следните приложения:

оптимизация на собственото потребление: съхранява излишната енергия от възобновяеми източници с цел максимално използване и повишаване на енергийната независимост;

допълнително разпределение на мощност: балансира потреблението между различни обекти чрез използване на предварително заредена система за съхранение, когато необходимата мощност надвишава наличната; осигурява също надеждно резервно захранване при прекъсвания;

управление на тарифите: позволява управление на собственото потребление и изместване на натоварването във времето - батерията се зарежда в часовете с ниски тарифи и се разрежда при високи цени на електроенергията, което намалява разходите;

генериране на приходи: реагира на сигнали от операторите на преносни системи (TSO) чрез гъвкаво управление на потреблението и създава допълнителни източници на приходи, като подпомага стабилността на мрежата.

Основни характеристики на системата Schneider Boost Pro:

до 2 MWh капацитет за съхранение чрез комбиниране на до 10 модула;

90,8% ефективност при двупосочен цикъл;

интелигентна система за въздушно охлаждане и усъвършенстван термичен мониторинг (264 температурни сензора);

интегрирана система за предотвратяване и потушаване на пожари;

вградени устройства за електрическа защита (AC и DC защита);

цялостна защита на данните и криптирана комуникация;

дистанционна поддръжка и автоматични актуализации.

"С формирането на нова енергийна среда, обусловена от нарастващото използване на възобновяеми източници и ускорената електрификация, интелигентните решения за съхранение на енергия се превръщат в съществен елемент на всяка електроенергийна система. До 2030 г. търсенето на електроенергия в търговските и промишлените сгради може да нарасне с до 35% основно поради внедряването на зарядна инфраструктура за електромобили. В същото време, много организации са ограничени от капацитета на мрежата и от непостоянството на възобновяемите източници", коментира Жан-Батист Азар, директор "Маркетинг" в Schneider Electric.

"Schneider Boost Pro дава възможност на бизнеса да осъществява интелигентно и гъвкаво управление на енергията чрез съхранение с батерии. Това е ключово в новата енергийна среда, тъй като подпомага балансирането на променливостта на възобновяемите източници и намалява натиска върху мрежата при пиково натоварване. Така компаниите могат да станат по-устойчиви, по-ефективни и по-екологични при своите операции и да трансформират своите енергийни стратегии за бъдещето", допълни още той.

Schneider Boost Pro вече е наличен за инсталация в цяла Европа. Повече информация можете да намерите на страницата или в брошурата ТУК.