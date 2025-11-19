Ивелина Николова, генерален мениджър на зона Южни Балкани на Schneider Electric, беше отличена с голямата награда в категория "Устойчивост" в престижния конкурс "Хората на бъдещето", организиран от BGlobal.

Кандидатурите в конкурса бяха оценявани повече от месец от Комитета по избора по утвърдената методология на PwC, който определи по двама финалисти във всяка категория. Победителите бяха избрани по време на заключителната церемония чрез гласуване на Голямото жури, проведено на живо.

Източник: Schneider Electric

Ивелина Николова коментира наградата, като сподели: "За мен това признание е много повече от лична награда - то е отражение на нашата дългогодишна цел да поставяме устойчивостта в центъра на всички решения. Устойчивото развитие изисква смелост да променяме модели, да залагаме на дългосрочните резултати и да използваме технологиите отговорно, за да оставим един по-добър свят след нас."

Източник: Schneider Electric

Тя допълни: "Енергията движи хората, технологиите и развитието на света. Днес тя е основата на устойчивия прогрес, а нашият фокус върху електрификация, автоматизация и дигитализация прави секторите по-ефективни и устойчиви.."

Категория "Устойчивост" привлече значителен интерес с 10 номинации, като до финал достигнаха Ивелина Николова и Александър Пеев, генерален мениджър "Корпоративна социална отговорност" в ОББ. Всеки отличен получи грамота и специална статуетка "Човек на бъдещето", дело на скулптора Никола Енев.