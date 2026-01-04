Климатични катастрофи като горски пожари и силни бури стават все по-чести и разрушителни в САЩ, като представляват 83% от прогнозираните глобални застрахователни загуби от 107 милиарда долара през 2025 г., според нов доклад на Swiss Re Institute. Това беше шестата поредна година, в която глобалните застрахователни загуби надхвърлят 100 милиарда долара, съобщава CNBC.

Горските пожари в Лос Анджелис през януари са причинили застрахователни загуби само от 40 милиарда долара, което ги прави най-скъпоструващите горски пожари в света, според Swiss Re. Застрахователната изследователска фирма заяви, че нарастващите разходи се дължат отчасти на покачващите се цени на недвижимите имоти, както и на строителството на жилища в райони, където дивата природа и градските райони се смесват, което е особено опасно.

"На фона на годишната нестабилност застрахователните загуби продължават да се увеличават. Ето защо засилването на превенцията, защитата и готовността е от съществено значение за защита на живота и имуществото", казва главният икономист на Swiss Re Group Джером Жан Хегели.

Застрахователите все повече изискват смекчаване на последиците от своите застраховани лица. В райони, предразположени към горски пожари, това може да означава отсичане на дървета и разчистване на растителността, за да се създаде защитна зона около домове и сгради.

Източник: GettyImages

В райони, уязвими към урагани, устойчивостта изисква истински фокус върху строителните материали и методи. FM, взаимен застраховател за търговски и промишлени имоти, има специален изследователски кампус в Роуд Айлънд, където екипи от инженери тестват и сертифицират материали и системи, проектирани да издържат на всякакви опасности.

"Ние сме инженерна компания, която се занимава със застраховки", казва Малкълм Робъртс, главен изпълнителен директор на FM, в интервю за CNBC.

"Няма да продадем застрахователния си капацитет без инженеринга и няма да продадем инженеринга си без застраховката."

Инженерите на FM са разработили мащабни тестове, за да симулират неща като ураган от категория 2, силни градушки, горски пожари, земетресения и дори прахови експлозии. FM наема близо 2000 инженери, които работят с всеки клиент, за да идентифицират специфични рискове и след това да внедрят решения за устойчивост, като например подобряване на материалите на покрива и стените или инсталиране на бариери срещу наводнения.

"Те не могат да спрат урагана, който идва, но могат да предотвратят щетите, когато това се случи", коментира Робъртс.

Градушката, която се превръща във все по-скъпо природно бедствие, е все по-важен фактор за 190-годишната компания. Тя е и водещата причина за щети по слънчевите панели. FM използва мощно "оръдие за градушка", за да тества устойчивостта на покривните материали и слънчевите панели, за да види кои продукти могат да издържат на удара.

FM издава сертификати, удостоверяващи кои продукти отговарят на най-високите стандарти за предотвратяване на загуби на имущество.

"Разбираме размера на градушката, която е разпространена в този район, тестваме тези фотоволтаични панели за тези размери градушка при правилното въздействие и след това проектираме стандарт за изпитване", кавза главният научен директор на FM Лу Грицо.

Инвестирането в решения за смекчаване може да бъде скъпо, но от FM например предлагат кредит за устойчивост, за да помогне.

"Ние връщаме 10% от премията на клиентите, за да им помогнем да внедрят тези решения... независимо дали става въпрос за климатичен, пожарен или рискове от оборудване", коментира Робъртс.

"Предпочитам нашите клиенти да вложат този капитал в смекчаване на риска, отколкото да ми го плащат като премия, защото в дългосрочен план сделката ще се развие много добре и за двете страни", добавя той.

Застрахователят Hippo по подобен начин предлага на своите застрахователни клиенти съвети относно мерките за смекчаване, като автоматично или дистанционно спиране на газ, вода и уреди.

През 2025 г. USAA активно се е свързала с 3 милиона членове, за да ги обучи как да защитят имотите си, каза застрахователят.

"Нашите членове участват в програми за смекчаване на загубите с нас, независимо дали става въпрос за клапани за течове на вода или електронни устройства, които можем да поставим в дома ви, за да откриваме пренапрежения, такива неща... всичко това помага в края на краищата", подчертава главният изпълнителен директор на USAA Хуан Андраде.