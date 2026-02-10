Съединените щати планират да инвестират 9 милиарда долара в ядрения енергиен сектор на Армения, обяви вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс на брифинг в Ереван с арменския премиер Никол Пашинян, съобщи Интерфакс.

"Днес подписахме декларация за резултатите от завършилите преговори по споразумение за сътрудничество в областта на ядрената енергетика, известно като "Споразумение 123". Това ще "проправи пътя" за арменски и американски компании да реализират бъдещи (общи) програми.

Става въпрос за първоначална инвестиция от 5 милиарда долара, а по-нататък за инвестиция от още 4 милиарда долара", каза американският вицепрезидент.

По думите му, това е взаимноизгодна програма за енергийна стабилност и сигурност както за Съединените щати, така и за Армения.

"Това означава, че американските технологии идват в Армения, и по-конкретно става въпрос за малки модулни реактори,", добави вицепрезидентът на САЩ Ванс.

Ще припомним, че преди около половин година стана известно, че се очаква инвестициите на ЕС в Армения да достигнат 2,5 милиарда евро в следващите години, според изявление тогава на арменския премиер Никол Пашинян, след разговорите му с европейските институции в Брюксел.

А за първото полугодие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на Армения беше нараснал с 6,3% в сравнение с първата половина на 2024 г., съобщи тогава статистическият комитет на страната, съобщи Финмаркет. Същевременно обаче, промишленото производство на страната за периода на годишна база беше намаляло със значителните 12,1%.