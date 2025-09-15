В навечерието на държавното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Лондон, Великобритания и САЩ обявиха мащабно споразумение, което според правителствата им ще постави началото на нова "златна ера" в ядрената енергетика.

Документът, наречен Атлантическо партньорство за напреднала ядрена енергия, цели редица инициативи, водещи до ускорено изграждане на ядрени мощности, пояснява изданието NucNet. Сред тях са облекчаването на лицензионните процедури и стимулирането на иновации, включващи както малки модулни реактори (SMR), така и първите в света микромодулни електроцентрали.

Ключов акцент в договорката е взаимното признаване на одобренията за безопасност. Какво означава това? Ако даден проект премине строгите проверки в едната държава, това ще позволи по-бърза сертификация и в другата. По този начин времето за лицензиране може да се съкрати почти наполовина - от 3-4 години на около 2.

Какво значи това за Великобритания?

Правителството на Обединеното кралство вижда в партньорството стратегическа възможност за укрепване на енергийната независимост. Секторът вече е създал над 11 000 нови работни места през тази година, а с навлизането на американските компании се очаква още по-значителен растеж.

Нещо повече, в момента за ядрената индустрия на Острова работят рекорден брой служители - 98 000 души, което превръща страната във водеща инвестиционна дестинация за сектора.

Зад споразумението стоят и конкретни търговски инициативи. Американската компания X-energy и британската Centrica планират изграждането на до 12 малки модулни реактора в Хартълпул, с перспектива за национален парк с мощност 6 GW.

Holtec, EDF и Tritax възнамеряват да превърнат бившата въглищна централа в Нотингамшир в модерен енергиен и технологичен хъб, а Last Energy и DP World ще изградят една от първите микромодулни централи, осигуряваща енергия за пристанището и бизнес парка London Gateway.

Междувременно, компанията на Бил Гейтс - TerraPower, и KBR ще проучат възможностите за внедряване на иновативната Natrium технология във Великобритания.

В паралелна сделка Urenco и Radiant подписват договор за доставка на нискообогатен уран Haleu, който има решаващо значение за напредналите реактори.

Геополитическо измерение

Амбициозната програма има и ясно изразено геополитическо измерение. До 2028 г. двете държави възнамеряват да премахнат всякаква зависимост от руски ядрен материал. Част от производството на Haleu вече започва в САЩ по инициатива на Министерството на енергетиката, което цели да подсигури стратегическите вериги за доставки.

Споразумението се простира и отвъд традиционната ядрена енергетика. Планирани са съвместни програми в областта на термоядрените технологии. Британски и американски учени ще комбинират експертизата си с изкуствен интелект, за да разработят нови симулационни инструменти и да ускорят пътя към комерсиална термоядрена енергия.

"Заедно със САЩ ние изграждаме златна ера на ядрената енергия, която поставя и двете страни начело на глобалните иновации и инвестиции," заяви британският премиер Киър Стармър. От своя страна, енергийният министър на САЩ Крис Райт говори за "истински ядрен ренесанс", който ще осигури стабилни и диверсифицирани доставки през Атлантика.

Подкрепата за сектора вече се усеща и в частния бизнес. Rolls-Royce потвърди, че подготвя внедряването на свои SMR и в САЩ, а редица международни компании определят Великобритания като "водеща инвестиционна дестинация".

Според правителството на Лондон това е най-силната подкрепа за ядрената енергия от едно поколение насам, която не само ще укрепи енергийната сигурност, но и ще подпомогне прехода към чиста икономика.