Baykar - турската отбранителна компания, известна най-вече със своите дронове, се готви да навлезе в сектора на ядрената енергетика с разработването на малък модулен реактор (SMR), съобщава Daily Sabah. Според министъра на енергетиката и природните ресурси на Турция - Алпарслан Байрактар, компанията работи върху 40-мегаватов SMR блок, който би имал капацитет да захранва самостоятелно над 100 000 домакинства, предават местните медии.

Този бизнес ход идва в момент, когато Анкара подготвя цялостен законодателен пакет за регулиране на областта на ядрената енергетика. Турция се стреми да достигне 7,2 гигавата (GW) ядрен капацитет до 2035 г. и 20 GW до 2050 г. Страната планира да построи три конвенционални атомни електроцентрали и да ги допълни с SMR.

Очаква се инициативата на Baykar да формира технологичната основа на плана на страната да има 5 GW капацитет на SMR - количество, което според официални лица в крайна сметка би могло да покрие около 10% от търсенето на електроенергия в страната.

Източник: iStock

Първата конвенционална атомна електроцентрала се строи от руския конгломерат "Росатом" в южната провинция Мерсин. Първият ѝ реактор ще заработи следващата година. След като заработи напълно, се очаква Аккую с четири реактора и мощност от 4,8 GW, струваща 20 милиарда долара, да генерира около 10% от електроенергията на Турция.

Планира се изграждането на втората и третата електроцентрала в северните региони Синоп и Тракия. За разлика от традиционните големи атомни електроцентрали, малките модулни реактори (SMR), за разлика от традиционните големи атомни електроцентрали, могат да бъдат разположени на по-малки обекти и построени, за да доставят енергия директно на индустриални зони, минни предприятия и големи производствени съоръжения.

Длъжностни лица казват, че локализирането на част от производството би помогнало за създаването на нова верига за доставки, би подпомогнало заетостта и би позволило на Турция да навлезе на експортните пазари за компоненти и технологии за SMR.

Очаква се нов законопроект, регулиращ SMR, да бъде внесен в парламента през следващите дни. Планираната рамка ще включва стимули, подобни на механизма на Турция за зона за възобновяема енергия (YEKA), използван за инвестиции във вятърна и слънчева енергия.

Регламентът ще има за цел да привлече както местни, така и международни инвеститори, да насърчи партньорствата с частния сектор и да отвори достъпа до дългосрочни инструменти за финансиране. Турските власти също така проучват възможности за използване на финансиране за зелена енергия от международни финансови институции.

Турция наскоро подписа споразумения за сътрудничество със Съединените щати и Южна Корея за насърчаване на развитието на малките морски реактори (SMR) и трансфера на технологии. Глобалните инвестиции в SMR се ускоряват, като САЩ планират да пуснат в експлоатация повече от 10 реактора до 2030 г., Канада подготвя проект за SMR с мощност 300 MW за 2035 г., а Южна Корея разработва свой местен SMART проект за износ. Франция също така развива собствените си изследвания в областта на SMR.