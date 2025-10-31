Холдингът "Росел" - структура на руската държавна корпорация "Ростех" - започна производството на компактната портативна станция 1Л65Е за радиоелектронен мониторинг, съобщават от "Ростех". Устройството е предназначено за откриване както на стационарни източници на излъчване - като радарни станции, така и на движещи се, като дронове.

"Основните предимства на системата са преносимост, автономност и повишена надеждност. С тегло само от 6 кг, тя може да работи без прекъсване 24 часа, дори при тежки метеорологични условия. Времето за разполагане на системата на терен е минимално, само в рамките на една минута, което позволява бързо да се премине към изпълнение на съответните задачи. Конструкцията на преносимата система и малкото ѝ тегло осигуряват лесна преносимост и използване само от един оператор", отбелязат от "Ростех".

Устройството може да "вижда" източници на радиоизлъчване от няколко десетки километра разстояние, затова може да се използва и от мобилни екипи за охрана на обекти. Благодарение на съвременните си компоненти и усъвършенстван софтуер, устройството предава точни и достоверни данни, твърдят от "Ростех".

"Софтуерът на устройството е изцяло руски и може да се актуализира. Той има и функция за интегриране с други системи, за създаване на единна информационна мрежа", допълват от "Росел".