Националната агенция за приходите ще осигурява постоянен достъп на банките до данни за доходите и осигуровките на техните клиенти. Това е уредено в промени в Закона за НАП, направени през преходните и заключителните разпоредби на удължителния закон за бюджета, който влиза в сила от 1 април.

Текстовете са много важни, защото без тях имаше риск от много сериозно затрудняване на работата на финансовите институции и особено на кредитирането.

До момента този вид данни се предоставяха на банките от Националния осигурителен институт, но така или иначе първоизточникът им е НАП.

По време на събитието "Money.bg Лични Финанси: Бъдеще" генералният мениджър на българския клон на дигиталната банка Bigbank Ростислав Русинов коментира публично темата, тъй като буквално до вчера не беше напълно сигурно, че от началото на април ще има нов механизъм за достъп до данните за доходите.

"През последните месеци банковият сектор има проблеми, защото част от информацията, която досега е била достъпна абсолютно контролирано и регулирано за нас, поради някакви институционални търкания, няма да бъде достъпна. Ако нещата се развиват така, това ще затрудни целия бизнес, защото (банките) при кредитни решения, използвайки достъпа до тези данни, дават много по-бързо решение", обясни той.

С приетите от депутатите текстове се предполага, че няма да се стигне до "счупване" на скоринг системите и принудително ходене до клон даже за потребителски кредит за покупка в магазин. Тепърва ще видим обаче доколко новият механизъм ще предложи нужните сигурност и надеждност във всекидневната си употреба.

Отново през удължителния закон беше добавено задължение търговските банки и доставчиците на платежни услуги всяка седмица да информират НАП за лицата, на които са открили сметки и на които са предоставили терминали за разплащане.