На фона на нарастващото търсене от страна на енергийния сектор, международната агенция за кредитен рейтинг Fitch Ratings повиши прогнозите си за средните световни цени на медта. Агенцията също така повиши прогнозата си за цената на златото, поради мащабните покупки на благородния метал от централните банки за диверсификация на резервите им. Това се посочва в доклад на Fitch, пише ТАСС.

По-конкретно, средната цена на златото се прогнозира на:

4500 долара за тройунция през 2026 г. (преди това 3400 долара),

3800 долара за тройунция през 2027 г. (преди това 2500 долара) и

3300 долара за тройунция през 2028 г. (преди това 2000 долара).

"По-високите прогнози за цените на златото за целия период отразяват значително по-високи пазарни цени, тъй като централните банки в света купуват значителни обеми злато, за да диверсифицират резервите си, а големите институционалните и индивидуалните инвеститори увеличават своите златни запаси.

Тези позиции ще се колебаят, но макроикономическите фактори - геополитическо напрежение, понижение на основните лихви и опасения относно дългосрочните инфлационни последствия на фрагментацията на световната търговия - е малко вероятно да отпаднат в близко бъдеще", се казва в доклада.

Fitch също така повиши прогнозата си за спот цената на медта до 11 500 долара за тон през 2026 г. (преди това 9 500 долара). Прогнозата за цената на медта за 2027 г. се повиши до 11 000 долара за тон (преди това 8 500 долара), а агенцията очаква цената на медта да достигне 10 000 долара за тон през 2028 г.

Анализаторите от Fitch отбелязват, че цените на медта остават високи поради намаляващото съдържание на рудата в съществуващите мини, както и заради забавянията при новите проекти поради сложното издаване на разрешителни наред с високото търсене.

Освен това, Fitch също така повиши прогнозата си за цената и на друг основен метал, алуминия, за 2026-2028 г. Прогнозата се е увеличила до 2 900 долара за тон за 2026 г. (преди това 2 500 долара), 2 700 долара за тон за 2027 г. (преди това 2 500 долара) и 2 600 долара за тон - за 2028 г. (преди това 2 500 долара).

Агенцията отбелязва също, че повишените прогнози за цените на цинка за 2026-2028 г. се дължат на очакван спад в производството на рудниците през 2026 г., в съчетание със стабилно потребление, което ще създаде пазарен дефицит. Очакванията са производството да се възстанови през 2027-2028 г., но стабилното търсене ще осигури умерен растеж на цените, отбелязват от Fitch.