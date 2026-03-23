Миналата година беше благоприятна за пазара на злато, като благородният метал отбеляза рекордно високи стойности, достигайки 5590 долара за унция в края на януари. Предходната седмица обаче постави антирекорд, като претърпя спад от близо 10% и достигна най-ниската си стойност от петнадесет години насам, пише CNBC.

Днес тенденцията се запазва, като цената на спот злато се понижи с 7,8% до 4126 долара, а сравнено с рекорда от началото на годината - с 25%. При среброто процентът също е висок - 8,3%, достигайки 62 долара. Това е най-ниското ниво за 2026 година и почти половината от това преди старта на войната, когато струваше 117 долара.

Кризата засегна и платината и паладия, чиито стойности паднаха съответно с 10,6% и 6,7%.

Причината за рязкото отдръпване на инвеститори от благородните метали е войната в Иран. Подобно поведение обаче е необичайно - обикновено те се разглеждат като сигурни активи в такива ситуации, което води до рекордно високите им стойности.

Експертите смятат, че това се дължи на опасенията от инфлация и предстояща енергийна криза заради високите цени на горивата. Заради нея се очаква повишаване на лихвените проценти, което ще доведе до увеличаване на инвестициите в държавни облигации за сметка на благородните метали.

Според Economic Times продажбите на активи, които се случват в момента и целят покриване на загуби (например на държави от Персийския залив, които не могат да изнасят нефт и газ заради блокадата на Ормузкия проток), засилват долара, което също оказва влияние върху поведението на субектите на пазара.

По-рано днес Доналд Тръмп обяви, че ще прекрати ударите по енергийните структури на Иран за срок от пет дни, през които ще се проведат конструктивни разговори между двете страни. Това мигновено повлия положително на световните борси. Очаква се подобен да е ефектът от евентуална деескалация и при благородните метали.