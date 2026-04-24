Регионална програма за стимулиране, координирана от Министерството на промишлеността и технологиите на Турция, се очаква да допринесе за редица сектори в Средиземноморския регион - от отбрана до туризъм. Това става ясно от нов доклад, цитиран от медиите в страната.

В рамките на "Програмата за стимулиране на инициативата за местно развитие" ще бъдат подкрепени инвестиции в много области, като например създаването на рафинерия за злато и производството на компоненти за отбранителната промишленост, както и в авиационния и космическия сектор, в провинции в Средиземноморския регион, се казва в доклада.

Програмата за стимулиране на инициативите за местно развитие е разработена така, че да бъде целенасочена, селективна и съобразена с очакванията на инвеститорите. В рамките на програмата ще бъде предоставена подкрепа за използване на географския потенциал и свободните ресурси на осем града в Средиземноморския регион, развитие на сектори, които понастоящем не присъстват в региона, но имат висок потенциал за успех, и увеличаване на местната заетост.

Програмата ще предлага различни стимули за инвестиции в определени райони, в зависимост от техния размер, вариращи от данъчни облекчения и подкрепа на застрахователни премии до вноски под формата на лихви или дялове от печалбата, разпределение на земя за инвестиции и освобождаване от данък върху доходите.

Програмата предвижда до 301 милиона турски лири (около 6,7 милиона щатски долара) парична подкрепа за всяка инвестиция, заедно с данъчни облекчения до 50% от стойността на инвестицията. Съответно, в рамките на този обхват, е предвидено да бъде предоставена инвестиционна подкрепа на различни сектори в Средиземноморския регион.

Спорт и здравен туризъм

Като част от програмата за подкрепа, насочена към увеличаване на индустриалния и производствен капацитет, стимулите в Адана ще бъдат насочени към производството на химически производни на основата на нишесте и продукти с висока добавена стойност, производство и преработка на аквакултури, производство с добавена стойност от селскостопански продукти и отпадъци, както и производство на почистващи химикали.

В Анталия, известна като "туристически рай", подкрепата ще се съсредоточи върху производството на продукти с добавена стойност от лечебни и ароматни растения, високотехнологични продукти, използвани в оранжерийно и вертикално земеделие, инвестиции в емблематична архитектура и културни индустрии, както и проекти, свързани със спортен и здравен туризъм.

В Бурдур ще бъде предоставена подкрепа за производство с добавена стойност от дървесина и горски продукти, интегрирано отглеждане на говеда с високо генетично качество, оползотворяване на мраморни отпадъци и промишлено производство на млечни продукти. В Хатай, наричан "Градът на цивилизациите", подкрепата ще има за цел да стимулира сектори като подиндустрии за обувки и мебели, производство на усъвършенствани метали и преработка на морски дарове.

Рафинерия за злато в Кахраманмараш, желязо и стомана в Османие

В Испарта стимулите ще подкрепят производството на козметика и хранителни добавки, получени от екстракти от роза и други лечебни ароматни растения, гъбен компост и интегрирани съоръжения за преработка на гъби, производство с добавена стойност от плодове и техните отпадъци, както и инвестиции в интелигентни селскостопански технологии.

В Кахраманмараш ще се даде приоритет на създаването на рафинерия за злато, интегрирани съоръжения за производство и преработка на аквакултури, производство за авиационната и космическата индустрия, както и производство на технически текстил и функционални тъкани. В Мерсин стимулите ще насърчават производството с добавена стойност от бобови растения, производството на метални и структурни компоненти за отбранителната промишленост, оползотворяването на селскостопански отпадъци и производството на модерни и интелигентни оранжерийни системи.

В Османие подкрепата ще се съсредоточи предимно върху създаването на интегрирани оранжерийни съоръжения, производство с добавена стойност на базата на стомана, съоръжения за рециклиране за сектора на желязото и стоманата и производство с добавена стойност от селскостопански продукти и отпадъци. Целта на тези помощи е да се ускори регионалното развитие, да се увеличи заетостта и да се насърчи производството с висока добавена стойност в осем провинции в Средиземноморския регион.