Големи германски производители на стомана вече намаляват производството си заради затруднения в железопътните товарни превози, съобщава германското издание Süddeutsche Zeitung. Според публикацията строителни дейности по важни железопътни линии в Северна Германия затрудняват снабдяването на металургични предприятия чрез товарни влакове и водят до проблеми с доставките на суровини.

От Salzgitter AG са заявили пред изданието, че заради смущенията в железопътния транспорт компанията вече е била принудена да намали производството в своите доменни пещи. Дружеството, което е третият по големина производител на стомана в Германия, получава желязна руда, въглища и метален скрап основно чрез товарни влакове.

"Ако ситуацията не се подобри в краткосрочен план, ще бъдем принудени да предприемем допълнителни намаления на производството", посочва говорител на компанията. По думите му към момента не се виждат признаци за бързо подобрение.

От Salzgitter предупреждават, че затрудненията водят до значителни разходи за компанията и вече причиняват "осезаеми икономически щети" за Германия.

Проблемите засягат и ArcelorMittal. Компанията управлява стоманодобивни заводи в Хамбург, Бремен и Айзенхютенщат. Според неин представител предприятието й в Бранденбург вече е било принудено да ограничи производството заради недостатъчни доставки на желязна руда.

От ArcelorMittal посочват като причина продължаващия "строителен хаос" в железопътната мрежа на Северна Германия, както и недостатъчния приоритет, който според компанията Deutsche Bahn дава на товарните превози. Говорителят на компанията твърди още, че жп операторът не контролира ситуацията достатъчно добре и не е представил ясен план за бързо възстановяване на надеждните доставки към индустриалните предприятия.