Турският лидер в соларните технологии Smart Solar Technologies (Smart Güneş Teknolojileri) напредва със своя проект за нови заводи за соларни клетки и панели край Стара Загора. Инвестицията е в размер на десетки милиони евро и ще даде работа на стотици хора от региона.

"След като ръководството на Индустриална зона "Загоре - Еленино" завърши инфраструктурата на парка, имаме по-голяма яснота по отношение на входове, изходи. Сега сме на етап архитектурно проектиране, визи за проектиране, за строителство и т.н. Кога ще обявим обществена поръчка за строителство на завода зависи от целия този процес, от процедурите и съпътстващите документи", заяви пред местното издание Divident.eu Светослав Младенов - изпълнителен директор на компанията "Смарт Солар Технолоджис", която ще управлява завода.

Инвестицията на турския холдинг ще е в размер на над 120 милиона евро, а освен това проектът е подкрепен с над 31 милиона лева директна държавна помощ по Закона за насърчаване на инвестициите. Ще бъдат разкрити над 800 работни места, като продукцията ще е насочена към европейския пазар.

Плановете са проектът да бъде реализиран на два етапа - първо ще се изгради завод за панели, а след това - и такъв за соларни клетки. Базата ще е върху общо почти 124 декара.

Първоначално се очакваше производството да стартира до края на миналата година, но се натрупа забавяне около инфраструктурата на зоната и инвестицията ще се разгръща през следващите години.

Smart Solar Technologies е основана в Истанбул преди повече от 15 години, като още някои от първите ѝ проекти са у нас и в Румъния. Днес групата е активна както в сферата на производството на компоненти за соларни паркове, така и в разработката, изграждането, управлението и поддръжката на цялостни фотоволтаични проекти.

У нас тя има 10 собствени централи в различни части на страната.

Smart Solar има три завода в Турция и един в Китай, като базата у нас ще е първата в Европа.