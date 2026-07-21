Най-големият европейски онлайн търговец на модни стоки Zalando премества част от дейностите и работните си места от Германия към Румъния като част от мащабно преструктуриране на бизнеса. Компанията ще съкрати около 200 позиции в централата си в Берлин, ще затвори логистичния си център в Ерфурт и ще разкрие нови работни места в Букурещ.

Според информация на румънското издание Profit.ro първоначално до края на първото тримесечие на 2027 г. в румънската столица ще бъдат открити около 60 нови позиции. Оказва се, че в по-дългосрочен план компанията планира да прехвърли още дейности и служители в Букурещ. От Zalando посочват, че в Румъния ще бъдат преместени оперативни функции, както и дейности, свързани с човешките ресурси и финансовите услуги.

Преструктурирането идва след поредица от съкращения в Германия. Още през миналата година компанията освободи около 450 служители от центъра си за обслужване на клиенти в Берлин. Според германски медии настоящите промени са мотивирани от желанието за по-гъвкава организация, засилената конкуренция, нарастващите очаквания на клиентите и навлизането на изкуствения интелект в бизнеса.

Както бе съобщено в началото на месеца, Zalando подготвя и откриването на нов многофункционален хъб в Букурещ още до края на тази година. Планът е там постепенно да бъдат концентрирани редица административни и оперативни дейности, включително функции по човешки ресурси, финансов контрол и фактуриране, които досега са били възлагани на външни доставчици.

Компанията ще затвори и логистичния си център в Ерфурт, където все още работят около 2100 души. Решението беше обявено още в началото на годината и остава в сила въпреки протестите на синдикатите и критиките от местните власти. Според Zalando мярката е част от преструктурирането на европейската логистична мрежа след придобиването на германския конкурент About You за €1,2 милиарда.

Както Money.bg писа, през март 2025 г. германската компания обяви, че ще навлезе директно на българския пазар заедно с Гърция и Португалия. Тогава Zalando отчете рекордните 51,8 млн. активни клиенти и приходи от €10,6 милиарда за 2024 г., като постави разширяването на присъствието си в Европа сред основните си приоритети.