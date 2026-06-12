Словенският производител на стомана Slovenska Industrija Jekla (SIJ) обяви тази седмица, че планира да съкрати персонала си с около 300 работници, или 9% от работната си сила, тази година. Това е част от цялостна програма за преструктуриране на бизнеса, предава SeeNews.

Работните позиции са предимно в споделени услуги и производствена администрация, а броят на служителите ще бъде намаляван постепенно чрез мерки като пенсиониране и ограничено заместване, съобщи групата в прессъобщение във вторник.

Групата обясни, че е стартирала цялостна бизнес трансформация, за да отговори на значително променените условия в европейската стоманодобивна индустрия и на собствените си бизнес предизвикателства. Трансформацията включва промяна в бизнес модела, подобряване на бизнес ефективността и въвеждане на стандарти за най-добри практики в индустрията.

Това е най-голямата програма за рехабилитация в Словения, подкрепена както от банки, така и от собственици, заяви Кристиан Бауер, член на управителния съвет.

"Първата ни цел е да подобрим паричния поток, последвано от подобряване на бизнес ефективността, възстановяване на рентабилността и осигуряване на солидна основа за бъдещето, включително търсене на стратегически партньор", добавя той.

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Трансформацията ще включва децентрализация на групата и операции, организирани по вериги за създаване на стойност с акцент върху двете производствени локации, в Равне на Корошкем и Йесенице. Веригите за създаване на стойност ще бъдат водени от поддържащите компании SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne и SIJ Ravne Systems.

Всяка от тях ще координира операциите на участващите компании във веригата - от производството на суровини и стомана до дистрибуцията до клиентите. Планираната промяна в бизнес модела включва и преминаване от настоящия преобладаващ фокус върху обемите на производство към фокус върху клиентите и създаването на по-висока бизнес стойност.

"Подобреното финансово състояние и укрепването на устойчивостта и конкурентоспособността биха позволили запазването на повечето от настоящите 3500 работни места в групата", заявиха от SIJ.

Компанията ще се съсредоточи върху снабдяването на взискателни, силно регулирани нишови пазари и индустрии, като същевременно ще използва съществуващия си потенциал в производството на зелена стомана.

"Мерките на ЕС и Словения за стоманодобивната промишленост също би трябвало да допринесат за укрепване на конкурентоспособността, включително стимулите на Република Словения за покриване на част от разходите за електроенергия на енергоемките компании за 2026 г. и 50% митото върху вноса на стомана в ЕС, което ще надвишава квотите, в сила от 1 юли", заяви компанията.

По-рано тази година SIJ заяви, че е подписала дългосрочно споразумение за рефинансиране, включващо 330 милиона евро (387 милиона долара) брутен поет дълг с консорциум от девет банки, тъй като планира да търси стратегически партньор. Компанията е един от водещите европейски производители на неръждаема стомана и специални стомани. Тя е сред най-големите работодатели и водещи износители в Словения.

Dilon, компания, контролирана от руския бизнесмен Андрей Зубицки, притежава 72,2% дял в SIJ.