В инвестициите има една любопитна закономерност. Колкото по-голям става един инвеститор, толкова по-често хората започват да търсят "тайната", която стои зад неговия успех. Искат да научат коя акция би купил днес, кой сектор предпочита или какво очаква от пазара през следващите месеци. Надяват се, че някъде съществува кратък път към богатството - една формула, която превръща малкия капитал в милиарди.

Но когато този въпрос беше зададен на Уорън Бъфет по време на общото събрание на Berkshire Hathaway още през 1999 година, отговорът му беше изненадващо прост. Толкова прост, че мнозина вероятно са останали разочаровани. А всъщност именно в тази простота се крие една от най-важните инвестиционни философии на всички времена.

Въпросът към Бъфет беше директен. Ако днес е на около 30 години и започва практически от нулата, как би изградил отново богатство от десетки милиарди долари? Залата избухва в смях още преди той да започне да обяснява. Отговорът му започва с едно кратко изречение: "Започнете млади."

На пръв поглед това звучи като шега. Всъщност това е може би най-важният инвестиционен съвет, който някога е давал.

Причината няма нищо общо с това колко умен е един инвеститор или колко добра акция ще избере. Причината се нарича сложна лихва. Бъфет и Чарли Мънгър често сравняват натрупването на богатство със снежна топка, която се търкаля по много дълъг склон. В началото тя е малка и почти не нараства. Но с всяко следващо завъртане събира още сняг, става по-тежка, ускорява се и започва да расте експоненциално. Най-важният фактор не е самата снежна топка. Най-важен е колко дълъг е склонът, по който тя се търкаля. Именно затова времето е най-ценният актив на всеки инвеститор.

Тази идея често се подценява. Повечето хора вярват, че богатството се създава чрез откриването на следващата Nvidia, Apple или Amazon. Бъфет твърди точно обратното. Голямото богатство не се изгражда от една гениална сделка. То се изгражда от десетилетия постоянство. Именно затова, ако днес започваше с едва 10 000 долара, той не би търсил нова стратегия, нито би се опитвал да открие някаква революционна формула. Би направил абсолютно същото, което е правил през 50-те години на миналия век - би започнал да анализира компаниите една по една.

Тук се крие може би най-интересната част от неговия отговор. В свят, в който инвеститорите разполагат с изкуствен интелект, алгоритми, професионални анализатори, безплатни платформи и милиони страници информация, Бъфет не говори за технологии. Не говори за макроикономика. Не говори за Федералния резерв. Казва единствено, че би започнал от буквата "А" и би преминавал компания по компания, докато открие бизнес, който пазарът не оценява правилно. Това звучи почти старомодно, но именно тази дисциплина стои зад изграждането на Berkshire Hathaway.

Любопитното е, че според него днес дори съществуват повече възможности за индивидуалните инвеститори. Не защото пазарите са станали по-лесни, а защото достъпът до информация никога не е бил по-голям. Финансовите отчети, презентациите пред инвеститори, конферентните разговори с ръководствата, инструментите за филтриране на акции и огромната част от професионалните анализи вече са достъпни почти безплатно. Истинският проблем вече не е липсата на информация. Истинският проблем е способността да се отдели важното от шума.

Тук Бъфет прави още едно важно уточнение. Ако започваше днес с малък капитал, вероятно би се концентрирал върху по-малки компании. Причината е логична. Големите институции не могат лесно да инвестират значителни средства в малки дружества поради ограниченията в ликвидността. Това създава повече възможности за индивидуалните инвеститори да откриват подценени компании, които все още не попадат във фокуса на големите фондове. Именно тази неефективност на пазара Бъфет използва още в началото на своята кариера.

Неговата философия обаче не се изчерпва само с избора на правилните компании. Той многократно подчертава, че инвеститорите не купуват борсови символи, а реални бизнеси. Всяка акция представлява частична собственост върху компания, която създава продукти, предлага услуги, печели клиенти и генерира парични потоци. Именно затова според него инвестирането никога не трябва да започва с въпроса: "Ще поскъпне ли акцията?" Много по-важният въпрос е: "Бих ли искал да притежавам този бизнес, ако борсата затвори за следващите десет години?" Това е мислене, което коренно се различава от краткосрочната спекулация.

Особено интересен е примерът, който Бъфет дава с Geico. Още през 1951 година той е убеден, че компанията представлява изключителна инвестиционна възможност. Когато посещава професионални анализатори, специализирани в застрахователния сектор, очаква те да потвърдят неговото мнение. Вместо това му казват, че не разбира бизнеса и че греши. Години по-късно именно тази инвестиция се превръща в една от най-успешните в историята на Berkshire Hathaway. Изводът е изключително важен - ако винаги разчиташ на чуждо мнение, трудно ще постигнеш резултати, различни от средните за пазара. Големите инвестиционни идеи често изглеждат странни именно в момента, в който се появяват.

След Бъфет думата взема Чарли Мънгър и вероятно казва най-практичния съвет от цялата дискусия. Според него най-трудната част от инвестиционния път не е първият милион, а първите 100 000 долара. Днес, след натрупаната инфлация, тази сума би се равнявала приблизително на 200 000 долара. Именно този първи капитал е най-труден за изграждане, защото сложната лихва все още не работи достатъчно силно. Докато портфейлът е малък, основният двигател на богатството са спестяванията. Едва след натрупването на значителен капитал доходността започва да има експоненциален ефект.

Тази идея има огромно значение и за днешните инвеститори. Все повече хора прекарват часове в търсене на акции, които могат да донесат 50% или 100% доходност за година. В същото време често пренебрегват далеч по-важния фактор - колко успяват да спестяват всеки месец. За човек с портфейл от 10 000 евро допълнителните 500 евро месечни инвестиции често имат много по-голямо значение от това дали портфейлът ще реализира 8% или 12% годишна доходност. Именно затова Мънгър винаги подчертава, че дисциплината при спестяването е не по-малко важна от избора на правилните акции.

Може би най-интересното в цялата история е, че повече от четвърт век по-късно съветите на Бъфет изглеждат дори по-актуални. Днес инвеститорите са залети от огромно количество информация, социални мрежи, инфлуенсъри, алгоритми и изкуствен интелект. Изкушението постоянно да се реагира на всяка новина никога не е било по-голямо. Именно затова простите принципи на Бъфет придобиват още по-голяма стойност. Започни възможно най-рано. Купувай качествени компании на разумни цени. Мисли самостоятелно. Бъди търпелив. Позволи на сложната лихва да свърши по-голямата част от работата вместо теб.

Може би това е и най-голямата заблуда във финансовия свят. Хората вярват, че богатството се създава чрез намирането на "следващата голяма акция". Уорън Бъфет ни напомня, че богатството много по-често се изгражда чрез създаването на правилния процес. Защото акциите се променят. Секторите се променят. Технологиите се променят. Но дисциплината, търпението и силата на сложната лихва остават едни и същи вече повече от век.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти. Инвестициите на финансовите пазари са свързани с риск, а миналите резултати не гарантират бъдеща доходност.