В годишното си писмо до акционерите на Berkshire Hathaway 95-годишният Уорън Бъфет обяви, че след края на тази година ще "замълчи". Какво означава това? Че ще спре да пише традиционните си послания, но няма да се оттегли напълно. "Оракулът от Омаха" остава активен в офиса и се готви да увеличи филантропската си дейност, като дари акции на стойност $149 милиарда.

Както Money.bg писа, Бъфет ще бъде наследен от Грег Абел, заместник-председател на конгломерата. Абел нееднократно е получавал похвали, че е "надминал очакванията". Въпреки напредналата си възраст инвеститорът увери, че се чувства добре и все още работи 5 дни седмично.

Завистта и алчността - ръка за ръка

Бъфет използва писмото и за критика към тенденцията за растящи мениджърски възнаграждения. Той подчерта, че много главни изпълнителни директори се сравняват с конкурентите си и така подхранват "алчността и завистта".

Коментарите му дойдоха дни след като акционерите на Tesla одобриха рекорден компенсационен пакет за Илон Мъск, който може да го направи първия трилионер в света. Според анализатори, думите на Бъфет представляват фина препратка към Мъск.

След близо 6 десетилетия начело на Berkshire Hathaway, Бъфет подготвя плавен преход, убеден, че компанията ще продължи да просперира. Акциите й са се повишили с над 10% тази година, а пазарната капитализация вече надхвърля $1 трилион.