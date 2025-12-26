Глобалната активност по сливания и придобивания премина границата от 4 трилиона долара за първи път от пиковата 2021 г., след като рекорден брой мегасделки изстреляха приходите на инвестиционните банки до второто им най-високо равнище досега.

През годината бяха обявени общо 68 сделки на стойност поне 10 млрд. долара всяка, които преначертаха цели сектори - от медии до индустрия, отбелязва Financial Times. Компаниите се възползваха от благоприятната пазарна среда, лесния достъп до финансиране и по-меката регулаторна рамка в САЩ, за да реализират стратегически трансакции, които при други условия биха били немислими.

По данни на London Stock Exchange Group обемът на глобалните сливания и придобивания е нараснал с близо 50% спрямо 2024 г., достигайки 4,5 трилиона долара. Това е вторият най-висок резултат за повече от 40 години статистика, отстъпващ единствено на еуфорията по време на пандемията през 2021 г.

"Не съм виждал мащабни сливания и придобивания от такъв порядък от десетилетие насам... Това са сделки, които реално трансформират цели индустрии", коментира Тони Ким, съпрезидент на инвестиционната банка Centerview Partners. По думите му подобни операции изискват съчетание от ключови фактори - и в момента всички те са налице.

Вълната от сделки доведе до ръст на таксите за инвестиционните банки до приблизително 135 млрд. долара - с 9% повече спрямо предходната година. Над половината от този обем идва от САЩ, където сделките с американски компании достигат 2,3 трилиона долара - най-високият дял от 1998 г. насам.

"Апетитът към риск в момента е силен, а средата по отношение на финансирането и антитръстовите правила е подкрепяща", посочва Марк Макмастър, глобален ръководител на звеното за сливания и придобивания в Lazard. "Затова наблюдаваме ситуация, в която почти всички условия за реализиране на сделки са изпълнени."

Най-големите трансакции за годината са битката между Netflix и Paramount за Warner Bros Discovery, както и мегасливането в железопътния сектор между Union Pacific и Norfolk Southern, което цели създаването на трансконтинентален гигант на стойност около 250 млрд. долара.

Паралелът с 2021 г. е очевиден - единствената друга година, в която обемът на сделките е надхвърлял сегашните равнища. Тогава сред най-големите операции бяха сливането на WarnerMedia с Discovery и придобиването на Kansas City Southern от Canadian Pacific Railway за 31 млрд. долара.

Водещи участници на пазара посочват, че стремежът на администрацията на Доналд Тръмп към разхлабване на регулациите е насърчил компаниите да обмислят обединения, които иначе биха изглеждали твърде рисковани.

"При корпоративните клиенти виждаме готовност да се поема регулаторен риск, когато сделките са стратегически важни", казва Андрю Нусбаум, съпредседател на изпълнителния комитет на адвокатската кантора Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. "Има усещане, че регулаторите са по-отворени към конструктивен диалог."

Макар че пазарът очакваше оживление при втория мандат на Тръмп, обявените в началото на април мащабни мита за т.нар. "ден на освобождението" временно замразиха инерцията. В следващите седмици обаче активността бързо се възстанови, а годината завърши с два поредни тримесечни периода с обем над 1 трилион долара - за първи път от четири години.

"Инерцията се върна след сътресението около митата и оттогава само се засилва. Има натрупан интерес към сливания и придобивания", коментира Даниел Менделоу, съръководител на инвестиционното банкиране за САЩ в Evercore.

Въпреки бума на мегасделките, броят на по-малките трансакции спада - общият им брой намалява със 7% и достига най-ниското си равнище от 2016 г. насам.

Сделките с участието на частни инвестиционни фондове изостават от общото възстановяване, като нарастват с малко над 25% до 889 млрд. долара. Фондовете продължават да срещат трудности при излизането от инвестиции, макар че се реализираха и няколко знакови сделки по отписване от борсата.

Сред тях най-голямата е трансакцията за 55 млрд. долара за придобиването на производителя на видеоигри Electronic Arts, водена от саудитския Държавен инвестиционен фонд с участието на Silver Lake и Джаред Къшнър.

"Общото възприятие е, че финансовите спонсори са по-пасивни, но видяхме и някои много големи сделки", отбелязва Ану Айенгър, глобален ръководител на консултантската дейност и M&A в JPMorgan Chase. По думите ѝ, въпреки рекордните борсови нива, на пазара все още има неправилно оценени възможности, които стават реализуеми благодарение на разнообразни източници на финансиране.

Перспективите пред сектора на частния капитал се подобриха и заради увеличения брой големи първични публични предлагания, сред които тези на Medline и Verisure, които дават алтернативен изход за инвеститорите.

"През следващите няколко години има място за още по-висока активност, а при финансовите спонсори вълната тепърва започва", коментира Андре Келенерс, съръководител на инвестиционното банкиране за Европа в Goldman Sachs.