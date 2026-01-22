Износът през 2025 г., на руски алуминий за Китай се е увеличил с 50% в парично изражение до 5,9 милиарда долара, според данни на Националното статистическо бюро на Китай. Това е рекордна сума за цялата история на търговията между двете страни, съобщава РИА Новости.

Само през декември миналата година вносът на руски алуминий в Китай е възлязъл на 502,5 милиона долара, което е с 50% повече от ноември и с 40% повече от декември на предходната година.

С най-голямо търсене в Китай през 2025 г. се ползва необработеният алуминий, който представлява и над 90% от доставките от Русия в парично изражение (на стойност 5,7 милиарда долара).

Останалата част от внос на Китай от Русия включва алуминиева тел (на стойност 168 милиона долара), отпадъци и скрап (на стойност 11,1 милиона долара), алуминиеви листове с дебелина 0,2 мм или повече (на стойност 9,04 милиона долара) и пръти и профили (на стойност 1,6 милиона долара).

Русия е най-големият доставчик на алуминий на китайския пазар за 2025 г., като доставките през миналата година достигат 35% от пазара. Други значителни износители за Китай са: Малайзия (1,51 милиарда долара), Тайланд (1,34 милиарда долара), Япония (1,29 милиарда долара) и Южна Корея (почти 1 милиард долара).