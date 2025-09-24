Китай е увеличил вноса си на първичен алуминий от Русия с 64% за януари - август 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година, до 3,94 милиарда долара, според данни на Главната митническа служба на Китайската народна република, пише Интерфакс.

Това представлява приблизително 1,49 милиона тона при средни цени на Лондонската борса за метали (LME) за този период.

Конкретно за август, Китай е внесъл алуминий от Русия на стойност 388,2 милиона долара, което е с 2% повече на годишна база.

Вносът на рафинирана мед от Русия се е увеличил 2,3 пъти на годишна база във финансово изражение през осемте месеца, до 2,83 милиарда долара (спрямо 1,2 милиарда долара година по-рано).

За август доставките на рафинирана мед от Русия са оценени на 250 милиона долара, в сравнение с 91 милиона долара година по-рано.

Вносът на медна руда и концентрат почти се е удвоил по стойност на годишна база за януари - август 2025 г., до 1,9 милиарда долара (спрямо 958 милиона долара година по-рано).

Основен доставчик на меден концентрат за Китай е минно-обогатителния комбинат "Бистрински" на "Норилски никел", разположен в Забайкалския край.

Доставките за Китай на необработен никел от Русия също се увеличиха рязко през първите осем месеца на тази година, като нарастването е 2,2 пъти до 840 милиона долара (от 377 милиона долара година по-рано).Това представлява приблизително 56 хил. тона при средни цени на Лондонската метална борса за този период.

Делът на Китай при доставките за чужбина на руски цветни метали започна да се увеличава през 2022 г. Въпреки че най-големите руски производители на цветни метали, "Норилски никел" и "Русал", не са включени в списъците със санкции на ЕС и САЩ, европейските потребители анулираха договорите си.

Оказа влияние и забраната за доставки на руски цветни метали до складове на LME, въведена през април 2024 г.

Износът на руски алуминий за Съединените щати спря в края на 2023 г., когато САЩ наложиха забранителни мита от 200%.

По-късно ЕС започна да ограничава потреблението на руски алуминий, като определи квота от 275 000 тона през февруари 2025 г., което се равнява на 80% от вноса за 2024 г. Пълна запрана за внос на алуминий от Русия ще има от 2027 година.

По този начин, делът на Азия в приходите на "Русал" се увеличи до 53% през първата половина на 2025 г., от 43% за същия период на миналата година, докато делът на Европа спадна до 16%, от 22% година по-рано.