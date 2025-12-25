Столицата на Япония, Токио, зае първо място в класацията на 300-те най-богати градове в света по размера на техния годишен брутен вътрешен продукт (БВП). Въпросната класация със съответните икономически параметри е изготвена от списание CEOWORLD Magazin.

"Токио през 2025 г. за пореден път беше "коронясан" като най-богатият град в света, като неговият БВП достигна невероятните (за град) 2,55 трилиона долара, надминавайки дори бюджета на агломерацията Ню Йорк", съобщава изданието.

Обемът на икономиката на Ню Йорк, който заема второ място, достигна за годината 2,49 трилиона долара.

Лос Анджелис допълва челната тройка със своя обем на икономиката от 1,62 трилиона долара.

Следващите най-богати градове в света, според техния БВП за годината, са:

Лондон (1,47 трилиона долара),

Сеул (1,42 трилиона долара),

Париж (1,39 трилиона долара),

Чикаго (1,25 трилиона долара),

Осака (1,19 трилиона долара).

Източник: iStock

В проучването на CEOWORLD Magazin се отбелязва, че първите 10 градове с най-голям БВП всъщност формират огромните около една трета от световния БВП.

Шанхай, най-богатият и най-голям град в Китай, е на 10-то място в "класацията" (1,15 трилиона), следван от китайската столица Пекин - който град е на 11-то място (1,1 трилиона) в света по размер на своя БВП.

Столицата на воюваща Русия, Москва се оказа между първите 20 най-богати градове в света за 2025 година, заемайки 17-та позиция със своя брутен вътрешен продукт от 976 милиарда долара, точно след Сингапур (988 милиарда долара).

Интересни факти

Токио е най-големият метрополитен регион в света. Разположен е в региона Югоизточната част на главния японски остров Хоншу и включва в административните си граници архипелазите Идзу и Бонински острови.

Администрацията на Токио управлява 23 специални района, имащи административен статут на градове, които обхващат територията на града от 1943 година насам, както и 39 общини в западната част на префектурата и на архипелазите.

Населението на специалните райони е над 8 милиона души, а общото население на префектурата надхвърля 14 милиона към 2024 г. Метрополитният регион, надхвърлящ границите на префектурата, има население от 41 милиона души към 2024 г. и е най-голямата агломерация в света не само своя БВП, но и по население. В Токио се намират централите на 51 от най-големите публични компании в света - повече, отколкото във всеки друг град по света.

Токио е определян като един от трите "командни центъра" на световната икономика, наред с Ню Йорк и Лондон. Смята се и за един от най-скъпите за пребиваване на чужденци градове в света.