Италия отдавна е любима дестинация за почивка на богатите. Сега обаче се превръща и в предпочитан избор за техен нов дом. Според ежегодното проучване на консултантската компания Henley & Partners за 2025 година апенинската страна се изкачва до трета позиция в класацията на най-привлекателните държави за живеене сред милионерите, като се нарежда до Обединените арабски емирства и САЩ.

Това свидетелства за рязък бум на чуждестранните богаташи в страната, като се има предвид, че през 2023 г. заема 11-о място в списъка, а през миналата година - шесто. Според компанията Италия ще посрещне 3600 милионери през 2025 година, които ще донесат със себе си 21 милиарда долара частен капитал.

Източник: iStock

Какво ги привлича?

Всъщност причината за този ръст е тривиална - по-ниски данъци при по-добри условия. Правителството предлага и облекчения при инвестиции в цифрова и зелена инфраструктура, разказва CNBC.

През 2017 г. управляващите въведоха нов режим на плосък данък от 100 хиляди евро за чуждестранни доходи, за да привлекат повече милионери, инвеститори и предприемачи. Миналата година обаче правителството удвои сумата на 200 хиляди евро за новопристигналите. Въпреки това, експертите не забелязват отлив на желаещи да се преместят заради по-неизгодните условия в други страни, които намаляват данъчните облекчения за богатите в стремежа си да се справят с неравенството.

С този ход Италия не само привлича чуждестранни богаташи, но и родни, които са напуснали страната в търсене на успех на друго място.

Нов дом

Надали е изненада, че сред предпочитаните от милионерите градове са Рим, Флоренция, Болоня и Венеция.

Милано обаче привлича най-много от богатите имигранти. Докато преди е определян най-вече като център на индустрията, независимо от модните къщи, то сега градът се превръща в център на изкуство, иновации и предприемачество.

Близостта му до езерото Комо е друго предимство. От десетилетия то привлича творци, политици и известни личности, много от които вече имат свои частни имоти по крайбрежието му.

Източник: iStock

От друга страна, това повишава цените в района. Според брокера Матео Пела през последните пет години са се увеличили с двуцифрен процент, като се очаква да се стабилизира около 3-4% през следващите.

Подобна е ситуацията и с цените на жилищата в Милано. Те са се повишили с 49% от въвеждането на плоския данък през 2017 г., в сравнение с 10,9% в останалите големи градове в страната, показват данни на компанията за недвижими имоти Tecnocasa. Друга консултантска компания - Night Frank, очаква пазарът в града да отбележи допълнителен ръст на цените от 3,5% през 2025 г.

Пела смята, че понякога милионерите са склонни да платят завишена цена за по-добра гледка или местоположение, което допълнително задълбочава проблема. Макар да са се създали нови работни места, в много случаи заплатите не могат да компенсират покачването на цените, което води до задълбочаване на неравенствата.

От друга страна, присъствието на богатите допринася значително за икономиката на страната. Така например сватбата на Джеф Безос предизвика местното недоволство и протести във Венеция, но е донесла на града около 1,1 милиарда долара.

Освен с благоприятна данъчна политика, Италия може да се похвали с богати култура и история, вкусна храна, красива природа, мода и изкуство. Именно комбинацията от всички тези фактори превръща страната във все по-привлекателна дестинация за милионерите. Въпреки положителния икономически ефект, това води до някои негативи за местното население като поскъпване на жилищата и ръст на цените в някои региони.